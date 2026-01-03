السبت 03 يناير 2026
ثقافة وفنون

محمود حميدة وأحمد أمين وسلمى أبو ضيف يشاركون في دراما رمضان على قنوات المتحدة

نشرت المنصات الرقمية لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقطات تشويقية لمشاركة مجموعة من النجوم في سباق دراما رمضان 2026، وهم محمود حميدة وأحمد أمين وأحمد غزي وسلمى أبو ضيف. 

 

وكانت منصات قنوات المتحدة (ON – dmc – CBC - الحياة)، قد أطلقت حملة تشويقية واسعة بشأن مشاركة النجوم في دراما رمضان 2026. 


 


 

 

أبرز النجوم

 

وتأتي مشاركة محمود حميدة وأحمد أمين وأحمد غزي وسلمى أبو ضيف، ضمن مجموعة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية والعربية الذين يظهرون حصريًا على شاشات "المتحدة" خلال شهر رمضان المبارك، من خلال العديد من الأعمال الفنية المميزة التي تراهن بها "المتحدة" على تقديم محتوى درامي متنوع يناسب كافة أذواق الجمهور.

 

دينا الشربيني

وفي وقت سابق نشرت المنصات الرقمية لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقطات تشويقية لمشاركة الفنانة دينا الشربيني في سباق دراما رمضان 2026.

 

وتأتي مشاركة دينا الشربيني ضمن مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية الذين يظهرون حصريًا على شاشات "المتحدة" خلال شهر رمضان المبارك من خلال العديد من الأعمال الفنية المميزة.
 

