محافظات

عاصفة ترابية تضرب الغربية وتحذيرات لمرضى الحساسية وقائدي الطرق

عاصفة ترابية تضرب
عاصفة ترابية تضرب الغربية وتحذيرات لمرضى الحساسية
 تشهد محافظة الغربية اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة تعرض البلاد لعاصفة ترابية مصحوبة برياح محملة بالرمال والأتربة وسط تحذيرات من تدهور مستوى الرؤية الأفقية وتأثيرات صحية محتملة.

وأكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الساعات المقبلة ستشهد نشاطًا ملحوظا للرياح المثيرة للرمال والأتربة ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية الأمر الذي يستدعي توخي الحذر الشديد أثناء القيادة.
 

وأوضحت غانم في تصريحات تلفزيونية أن البلاد تتأثر حاليًا بكتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية بالتزامن مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة خلال فترات النهار.
 

وأشارت إلى أن درجات الحرارة سجلت ارتفاعا ملحوظا أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو 4 إلى 5 درجات، حيث تراوحت درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى بين 24 و25 درجة مئوية بينما سجلت محافظات الصعيد نحو 27 درجة.
 

وحذرت هيئة الأرصاد من أن سرعات الرياح تتراوح ما بين 35 و45 كيلومترًا في الساعة ما يسهم في إثارة الرمال والأتربة بدءا من مناطق الصحراء الغربية وامتدادا إلى محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع التأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.
 

وفيما يتعلق بموعد انتهاء العاصفة الترابية أكدت غانم أن هذه الموجة ستستمر حتى غدٍ الثلاثاء على أن تشهد البلاد بعدها انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يصل إلى نحو 5 درجات دفعة واحدة لتعود العظمى في القاهرة إلى 20 درجة مئوية.
 

كما نبهت هيئة الأرصاد الجوية إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر ما يجعل البحر غير مناسب لأعمال الصيد والملاحة خلال هذه الفترة.

