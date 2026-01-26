نصف حليم الآخر، ندوة بمعرض الكتاب تكشف معارك العندليب الفنية والإنسانية (صور)

18 حجم الخط

ضمن فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أقيمت ندوة بعنوان “نصف حليم الآخر.. عبد الحليم حافظ معارك فنية ومواقف إنسانية”، والتي تناولت الجوانب الخفية في حياة العندليب الأسمر، مسلطة الضوء على معاركه الفنية والإنسانية.

نصف حليم الآخر

و شارك في الندوة الكاتب والباحث عادل السنهوري، وناقشه كل من الدكتور أشرف عبد الرحمن والدكتور محمد شبانة، إلى جانب الموسيقار مجدى الحسينى، فيما أدارت الندوة الإعلامية سمية عبد المنعم.

مشروع عبد الحليم حافظ

وقال الكاتب والباحث عادل السنهوري إن عبد الحليم حافظ لم يكن مطربا تقليديا، بل صاحب مشروع فني خاض من خلاله معارك حقيقية من أجل التجديد، سواء في اختيار الكلمات أو الألحان.

وأكد أن معاناته مع المرض لم تكن عائقا، بل كانت دافعا لمزيد من الإصرار على النجاح واضاف بانه كان يعلم انه يموت ولن يتجوز ولن يكون لديه أبناء لذلك حب الفن واعطاه كل مجهوده لانه كان يعلم ان هذا الفن هو الذى يخلد اسمه واعتبره زوجته وابناءه الذين يخلدون اسمه.

وأشار الدكتور محمد شبانة إلى أن عبد الحليم حافظ كان دائم التعرض لاتهامات بانه يقف عائقا أمام المواهب، متسائلا أين هذه المواهب الآن.

وأكد أن العندليب لم يحب سوى الوطن والفن، واعتبرهما زوجته وأبناءه وحياته كلها، مشددا على أنه كان إنسانا بسيطا ومتواضعا، لا ينظر إلى نفسه كنجم شهير.

وأضاف أن المعارك التي خاضها عبد الحليم كانت دفاعا عن فنه وليس عن شخصه، معتبرا أن عبد الحليم حافظ هو صوت مصر ونيلها وحضارتها.

فيما قال الموسيقار مجدى الحسينى إنه يحلم بعبد الحليم حافظ يوميا، معتبرا أن ذلك دليل على أن العندليب ما زال حيا في وجداننا، مؤكدا أنه بدأ العمل معه في سن صغير وأعجب بشغله، وسانده إنسانيا، ولم يكن ديكتاتوريا في تعامله مع فرقته. وأضاف أن عبد الحليم هنأه عند عمله مع أم كلثوم، وكان شديد التواضع والتقرب إلى الله، يصلي ليلا ويبكي ويدعو بالشفاء وعدم الغرور، كاشفا عن احتفاظه بجهاز أهداه له العندليب، سيكشف عنه لأول مرة في ذكرى إحيائه المقبلة.

وأضاف الدكتور اشرف عبد الرحمن إنه يرى أن الأستاذ عادل قدم زوايا إنسانية وفنية مهمة عن عبد الحليم حافظ، مشيرا إلى أنه رغم رحيل العندليب، فإن ليس كل المعارف والمعارك التي خاضها قد كشف عنها حتى الآن، وهو أمر شديد الأهمية لفهم تجربته الفنية. وأكد أن معرفة هذه المعارك ضرورية، لأن المعارك هي التي تصنع الفنان الحقيقي، وليس الموهبة وحدها.

وأضاف أن صوت عبد الحليم حافظ كان يخرج من القلب، ويعبر عن إنسان حزين عانى الكثير في حياته، بداية من فقدان والده في سن مبكرة، مرورا بمرضه ومعاناته الإنسانية، وهو ما انعكس بصدق على إحساسه في الغناء.

وأوضح أنه لا يرى أن أسطورة عبد الحليم لم تكون في صوته فقط، بل في شخصيته أيضا، معتبرا أن هناك أصواتا جميلة كثيرة، لكن القليل منها يمتلك شخصية قادرة على صناعة أسطورة حقيقية مثل عبد الحليم.

