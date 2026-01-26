ريم بسيوني توقع أعمالها في معرض القاهرة للكتاب (صور)

18 حجم الخط

وقعت اليوم الأثنين، الكاتبة ريم بسيوني، مجموعة من أعمالها ومؤلفاتها بجناح دار نهضة مصر للنشر والتوزيع، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته السابعة والخمسين.

وحرص عدد من جمهور وزوار معرض الكتاب على الحصول على توقيع ريم بسيوني، خاصة على رواية “رائحة البحر” والتي صدرت مؤخرا في طبعة جديدة عن دار نهضة مصر.

كما التقط آخرون صورا تذكارية معها خلال تواجدها بمعرض الكتاب.

رواية رائحة البحر

ومن أجواء رواية رائحة البحر نقرأ: "عاد علاء عبد الله الطبيب إلى وطنه الإسكندرية من أجل أن يستنشق رائحة البحر، وهناك يجد للبحر روائح مختلفة وأحيانًا كريهة. أما زوجته رانيا فهي الشابة المصرية بكل براءتها وجرأتها وجنونها.

يتفاقم الصراع داخل علاء وخارجه ويجد نفسه يتأرجح بين اشتياقه لبريطانيا وجيهان زميلته ورغبته الجامحة في مصر ورانيا زوجته".

الكاتبة ريم بسيوني

ريم بسيوني كاتبة وروائية مصرية وأستاذة لغويات بالجامعة الأمريكية، حاصلة على عدة جوائز، منها جائزة ساويرس الأدبية عن روايتها «الدكتورة هناء»، وجائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها «بائع الفستق»، وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها «أولاد الناس ثلاثية المماليك».

كما حصلت على جائزة التفوق فرع الآداب، وجائزة الشيخ زايد فرع الآداب عن روايتها «الحلواني.. ثلاثية الفاطميين».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.