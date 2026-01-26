الإثنين 26 يناير 2026
أخبار مصر

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026، الرابط الرسمي وخطوات الحصول عليها

طلاب المعاهد الأزهرية
طلاب المعاهد الأزهرية
تصدرت  بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية ، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بحثا عن رابط نتائج الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، حيث تتواصل أعمال التصحيح والمراجعة.

 ويعتمد الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول ويعلنها خلال الأسبوع القادم، قبل بدء الفصل الدراسى الثانى.

 نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026

ويمكن لطلاب  الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الحصول على  نتيجة الفصل الدراسي الأول 2026، فور إعلانها رسميا، من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوات الحصول على نتائج الشهادات الأزهرية 

1- الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية (اضغط هنا)
2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.
3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الابتدائية او الإعدادية الأزهرية لعام 2025، عبر هذا الرابط

4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.
5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.
6- الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.

 

توزيع درجات المواد في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية


- تقدر درجة مادة اللغة العربية في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة.

- تقدر درجة مادة العلوم في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 25 درجة.

- تقدر درجة مادة الرياضيات في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة.

- تقدر درجة مادة القرآن الكريم في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة.

- تقدر درجة مادة اللغة الإنجليزية في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 25 درجة.

- تقدر درجة مادة التربية الإسلامية في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة.

- تقدر درجة مادة الدراسات الاجتماعية في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 25 درجة.

- المجموع الكلي للمواد في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني هو 275 درجة.

 

ما هي درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية


- تقدر درجة مادة أصول الدين في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بـــ 100 درجة.

- تقدر درجة مادة اللغة العربية في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بـــ 100 درجة.

- تقدر درجة مادة الرياضيات في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بـــ 60 درجة.

- تقدر درجة مادة الفقه في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بـــ 50 درجة.

- تقدر درجة مادة القرآن الكريم في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بـــ 40 درجة.

- تأتي مادة درجة الدراسات الاجتماعية في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بـــ 40 درجة.

- تقدر درجة مادة العلوم في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بـــ 40 درجة.

- تقدر درجة مادة اللغة الأجنبية في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بـــ 40 درجة.

 

 

