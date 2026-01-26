الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المركز التكنولوجي لمجمع أحياء شمال القاهرة يفوز بالمركز الثاني بجوائز التميز الحكومي

جائزة التميز الحكومى،فيتو
جائزة التميز الحكومى،فيتو
18 حجم الخط
ads

فاز المركز  التكنولوجي لمجمع أحياء المنطقة الشمالية بالمركز الثاني ضمن جوائز التميز الحكومي فئة المراكز التكنولوجية، كما فاز المركز التكنولوجي بحي مصر الجديدة بالمركز الثالث.

محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير الجارية بشوارع المعادي

المشاط: جائزة التميز الحكومي تعكس إرادة التطوير، والمواطن محور التنمية والاستثمار

جاء ذلك خلال الحفل الذى شهده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوزيع جوائز مصر للتميز الحكومى، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وعدد من الوزراء والمحافظين.

مدبولي يشهد احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفالية "جائزة مصر للتميز الحكومي، في دورتها الرابعة، والتي أقامتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد كبير من الوزراء والمحافظين، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، بالإضافة إلى عدد من السفراء، ورؤساء الهيئات الإعلامية، ورؤساء الجامعات المصرية، وعدد من المسئولين الإماراتيين.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وعهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة

 وتأتي جائزة مصر للتميز الحكومي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي تطمح إلى تحقيق التعاون وتبادل الخبرات والعمل على تصميم نظام متابعة وقياس مؤشرات الأداء في منظومة العمل الحكومي المصرية، بالاستناد إلى التجربة الإماراتية المتميزة في هذا الشأن.

وحضر  الدكتور مصطفى مدبولي فعاليات الاحتفالية، التي بدأت بكلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي عبرت خلالها عن أن "جائزة مصر للتميز الحكومي" ـ التي تم إطلاقها عام 2018 ـ تهدف إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويسهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشجع التنافس الإيجابي الفعال والبناء بين المؤسسات الحكومية والأفراد بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز تنافسية الدولة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة المناطق التراثية جوائز مصر للتميز الحكومي جوائز التميز الحكومي حي مصر الجديدة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة محافظ القاهرة

مواد متعلقة

محافظ الفيوم يتابع أعمال المراكز التكنولوجية من خلال الشبكة الموحدة

تصعيد كليات الحاسبات والصيدلة والطب بجامعة الفيوم للمنافسة على جائزة التميز الحكومي
ads

الأكثر قراءة

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

جامعتا الإسكندرية والألمانية بالقاهرة تشاركان في مشروع أوروبي لإدارة المخلفات

زغلول صيام يكتب: هل ينصف وزير الشباب والرياضة شابا مصريا؟!

تراجع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026

من شجر الدر لأم كلثوم، مصلحة سك العملة توثق التاريخ المصري بمعرض الكتاب (صور)

7680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال يناير 2026

سعر طن الأرز اليوم الإثنين 26-1-2026 في السوق المحلي

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

أسعار الرمل بأسواق مواد البناء اليوم الإثنين 26 يناير 2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

"حكماء المسلمين" يواجه تحديات الحداثية للتفسير القرآني بمعرض الكتاب

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية