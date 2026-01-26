المركز التكنولوجي لمجمع أحياء شمال القاهرة يفوز بالمركز الثاني بجوائز التميز الحكومي

18 حجم الخط

فاز المركز التكنولوجي لمجمع أحياء المنطقة الشمالية بالمركز الثاني ضمن جوائز التميز الحكومي فئة المراكز التكنولوجية، كما فاز المركز التكنولوجي بحي مصر الجديدة بالمركز الثالث.

جاء ذلك خلال الحفل الذى شهده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوزيع جوائز مصر للتميز الحكومى، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وعدد من الوزراء والمحافظين.

مدبولي يشهد احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفالية "جائزة مصر للتميز الحكومي، في دورتها الرابعة، والتي أقامتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد كبير من الوزراء والمحافظين، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، بالإضافة إلى عدد من السفراء، ورؤساء الهيئات الإعلامية، ورؤساء الجامعات المصرية، وعدد من المسئولين الإماراتيين.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وعهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة

وتأتي جائزة مصر للتميز الحكومي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي تطمح إلى تحقيق التعاون وتبادل الخبرات والعمل على تصميم نظام متابعة وقياس مؤشرات الأداء في منظومة العمل الحكومي المصرية، بالاستناد إلى التجربة الإماراتية المتميزة في هذا الشأن.

وحضر الدكتور مصطفى مدبولي فعاليات الاحتفالية، التي بدأت بكلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي عبرت خلالها عن أن "جائزة مصر للتميز الحكومي" ـ التي تم إطلاقها عام 2018 ـ تهدف إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويسهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشجع التنافس الإيجابي الفعال والبناء بين المؤسسات الحكومية والأفراد بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز تنافسية الدولة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.