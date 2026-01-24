السبت 24 يناير 2026
أخبار مصر

محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير الجارية بشوارع المعادي

محافظ القاهرة يتابع
محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير الجارية بشوارع المعادي
أجرى  د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولة تفقدية بمنطقة المعادى لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة.

 

بحضور محافظ القاهرة، افتتاح معرض "كنوز مطروح – هدية لكل المحافظات"

محافظ القاهرة يبحث مع أعضاء مجلس الشيوخ سبل التعاون خلال المرحلة المقبلة


رافق محافظ القاهرة، م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وممثلى اتحاد شاغلى سرايات المعادى، وعدد من قيادات المحافظة.

 

 وأكد محافظ القاهرة على أهمية دور المجتمع المدنى فى تنمية وتطوير منطقة المعادى بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بهدف الحفاظ على هوية المنطقة باعتبارها إحدى المناطق التراثية، خاصة تكثيف التشجير، ورفع كفاءة الإنارة، وتنظيم الإعلانات، وإزالة المخالفات، والمقاه المخالفة، والحفاظ على المبانى ذات الطراز المعمارى من أجل الحفاظ على التراث والثقافة والبيئة بالمنطقة.

وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدنى ممثلا فى الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال فى مشاركة المحافظة فى تنفيذ مخططاتها التنموية، وتنفيذ مبادرات تستهدف خدمة المجتمع وإحداث تغيير به من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على الإرث الحضارى للعاصمة.

الجريدة الرسمية