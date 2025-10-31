الجمعة 31 أكتوبر 2025
منتخب التايكوندو يحتل المركز الـ8 في بطولة العالم بالصين

سيف عيسى، فيتو
سيف عيسى، فيتو

احتل منتخب التايكوندو المركز الـ8 في الترتيب العام لبطولة العالم للكبار، التي أقيمت خلال الفترة من 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري بالصين.

وجاء منتخب التايكوندو في المركز الـ8 بذهبية وبرونزية من خلال سيف عيسى في منافسات وزن 87 كجم، وجنى خطاب في وزن 53 كجم.

وجاء ترتيب أول 10 منتخبات في بطولة العالم كالتالي:

1- تركيا (3 ذهبيات - 2 فضية - 1 برونزية)

2- كوريا الجنوبية (2 ذهبية - 2 فضية - 2 برونزية)

3- البرازيل (2 ذهبية - 2 فضية)

4- تونس (2 ذهبية)

5- إيران (1 ذهبية - 1 فضية - 1 برونزية)

6- أوزبكستان (1 ذهبية - 1 فضية - 1 برونزية)

7- المجر (1 ذهبية - 1 فضية)

8- مصر (1 ذهبية - 1 برونزية)

9- بلجيكا (1 ذهبية)

10- تايلاند (1 ذهبية)

الجريدة الرسمية