إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالوادي الجديد

جانب من إزالة التعديات،
جانب من إزالة التعديات، فيتو
أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إزالة 5 متغيرات مكانية تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمركز الفرافرة بمساحة 690م، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة (28) لإزالة التعديات،  في إطار جهود الدولة للتصدي للبناء المخالف واسترداد أراضي الدولة وحماية المرافق العامة.

وأكدت الوادي الجديد، أن الحملات مستمرة لإزالة أي تعديات وتهيب بالمواطنين الالتزام بالقوانين وعدم القيام بأي أعمال بناء أو إقامة منشآت مخالفة.

يأتي ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراض الدولة، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

إزالة التعديات على أملاك الدولة

وقد أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق أعمال الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة المخالفات.

وأوضح المحافظ، أن الموجة تشمل إزالة التعديات على أملاك الدولة، والتعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ويتم تنفيذها على 3 مراحل خلال الفترة من 10 يناير حتى 27 مارس 2026.

وشدد محافظ الوادي الجديد، على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

توجيهات حاسمة ومراحل تنفيذية

وأكد الزملوط، أن هذه الموجة تأتي استكمالًا لسياسة الدولة الصارمة في حماية أملاكها، موضحا أن خطة العمل تعتمد التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، وستُنفذ على ثلاث مراحل متتالية لضبط كافة أشكال التعديات واستعادة حقوق الدولة كاملة.

وطالب المحافظ بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية، والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات الزراعة وأملاك الدولة، إلى جانب التعامل الفوري مع جميع صور التعديات، مشددًا على أن تنفيذ الإزالات سيتم بتأمين وتنسيق مع الجهات الأمنية، مع المتابعة الدقيقة لأعمال الموجة منذ بدايتها، وإعداد تقارير دورية عن نسب التنفيذ والمعوقات التي قد تواجه فرق العمل، مع سرعة تذليلها، مع استمرار العمل على تقنين أوضاع الحالات الجادة وفقًا للقانون والضوابط المنظمة.

استرداد اراضي الدولة البناء على الاراضى الزراعية التعامل مع المتغيرات المكانية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد المتغيرات المكانية الموجة 28 لازالة التعديات الوادى الجديد
