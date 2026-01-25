الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

صرخة من المغتربين على أعتاب الجامعات المصرية

18 حجم الخط

وصلتني أمس رسالة لا يمكن وصفها بمجرد شكوى، لكن الأحرى بنا قرائتها في إطار أنها «وثيقة ألم» صاغتها قلوب آباء وأمهات اختاروا الغربة طريقا وعرا لتأمين مستقبل أبنائهم.. رسالة من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة (الشهادات المعادلة) بالخارج، يضعون فيها آمالهم ومخاوفهم بين يدي أصحاب القرار في مصر.

 

لعل أخطر ما ورد في هذه الرسالة هو تفنيدها لتلك الصورة النمطية الظالمة الراسخة في أذهان الكثيرين.. تلك الصورة التي ترى المغترب خزينة متحركة أو إنسانا يعيش في ترف مطلق. الحقيقة التي يغفلها الكثيرون -وأكدتها الرسالة- أن الغالبية العظمى من مغتربينا هم باحثون عن الستر، يعيشون الكفاف في بلاد غريبة، ويتحملون قسوة البعد، لا حبا في الغربة، ولكن اضطرارا لتخفيف العبء عن الداخل وتوفير حياة كريمة لأبنائهم.

 

إن تلك الضحكات التي نراها في فيديوهاتهم الساخرة على مواقع التواصل ما هي إلا قناع المصري الأصيل الذي اعتاد تحويل مرارة واقعه إلى فكاهة، ليتمكن من مواصلة المسير.

 

جوهر المأساة يكمن في لحظة الحصاد.. فبعد سنوات من الشقاء لتنشئة جيل متفوق، يصطدم هؤلاء الأهالي بصخرة التنسيق الجامعي، وما يعرف بالنسبة المحددة لقبول الشهادات المعادلة (التي تدور فلك ال ٥٪). هذا النظام يضع أبناءنا في منافسة شرسة وغير متكافئة، حيث تضيع أحلام طلاب متفوقين، ويجدون أبواب الجامعات الحكومية موصدة في وجوههم، لا لشيء إلا لأنهم درسوا مناهجهم خارج الحدود.

 

هنا يبرز السؤال المؤلم الذي طرحه الأهالي: كيف لنا أن نتحمل تكاليف الجامعات الخاصة الباهظة، ونحن بالكاد نوفر قوت يومنا في ظل ظروف اقتصادية عالمية طاحنة؟، إن التعامل مع الطالب المغترب باعتباره قادرا ماديا بشكل تلقائي هو ظلم بين، فالمغتربون هم خط الدفاع الأول في دعم الاقتصاد بالعملة الصعبة، ولا يعقل أن تكون مكافأتهم هي تضييق الخناق على مستقبل أبنائهم التعليمي.

 

ورسالة إلى القيادة.. إن هؤلاء الآباء لا يطلبون المستحيل، بل يطلبون الإنصاف. مطلبهم محدد وواضح، وموجه بقلوب ملؤها الأمل إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير التعليم العالي.. رفع نسبة قبول الشهادات المعادلة في الجامعات الحكومية من 5٪ إلى 10٪.

 

هذه الزيادة ليست مجرد رقم، بل هي طوق نجاة لمئات الأسر، ورسالة طمأنة بأن الوطن يحتضن أبناءه مهما ابتعدوا. إن هؤلاء الطلاب، فلذات الأكباد، هم رصيد مصر الاستراتيجي وذخيرتها للمستقبل، وعودتهم للدراسة في جامعات بلدهم هي الضمانة لترسيخ انتمائهم وجعلهم قوة فاعلة في بناء الوطن.

 

إنني إذ أنقل هذه الرسالة كما هي، أضم صوتي لصوت كل مغترب محب لوطنه، آملا أن تجد هذه الكلمات صدى لدى المسؤولين، وأن يتم النظر بعين الرحمة والعدل في ملف تنسيق الشهادات المعادلة، ليتنفس الأهالي الصعداء، ويكملوا مسيرتهم نحو بر الأمان.

السادة الأفاضل.. الكورة فين؟!

السادة الأفاضل.. عفوا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أولياء أمور طلاب الثانوية العامة خارج الحدود طلاب الثانوية العامة شهادات المعادلة العملة الصعبة الجامعات الخاصة الجامعات الحكومية الجامعات الشهادات المعادلة الثانوية العامة التنسيق الجامعي فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي محمود الغول

مواد متعلقة

أنا والكلاب والموساد

في بورسعيد يرقصون مع الكلاب

أزمة أحمد مراد

الدحيح عدو الله

جريمة اسمها حرية الرأي

ads

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، ارتفاع في سعر الفراخ اليوم الأحد 25 يناير 2026

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

الإدارية تلغي قرار وزارة العدل بتعيين مأذونين بالشرقية لعدم المفاضلة السليمة بين المرشحين

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة 23 بالبريميرليج

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي منتقدا ليفربول ومحمد صلاح: اقفتقدوا غريزة الحسم

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاحد 25 يناير 2026 في الأسواق

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلي اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأحد

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الأحد 25 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليس في الإمكان أبدع مما كان، كتاب يفتح أعمق إشكاليات علم الكلام في جناح حكماء المسلمين

قصة أول صلاة صلاها النبي بعد تحويل القبلة 

كيف نستثمر شهر شعبان؟ ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية