مجلس الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر إمدادات الغاز الروسي اعتبارا من 2027

أقر مجلس الاتحاد الأوروبي حظرا كاملا على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 يناير 2027، وغاز الأنابيب اعتبارا من 30 سبتمبر 2027.

حظر الغاز الروسي

وجاء في بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: "سيحظر استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "سيبدأ حظر كامل على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي في مطلع عام 2027، وعلى الغاز عبر خطوط الأنابيب اعتبارا من 30 سبتمبر 2027".

من جانبها، أكدت موسكو أن الغرب ارتكب خطأ جسيما بالتخلي عن شراء مصادر الطاقة الروسية، مشيرة إلى أن الدول التي قاطعت النفط والغاز الروسي تضطر لشرائه بأسعار أعلى عبر الوسطاء.

يذكر أن خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "السيل الشمالي 1" و"السيل الشمالي 2"، تعرضا لتفجيرات في 26 سبتمبر 2022. وفي حين لم تستبعد تحقيقات ألمانيا والدنمارك والسويد فرضية العمل التخريبي المتعمد، وصفت شركة "نورد ستريم إيه جي" المشغلة للخطوط الدمار بأنه غير مسبوق.

وفتحت النيابة العامة الروسية قضية بتهمة "الإرهاب الدولي"، وأكد الكرملين مرارا أن موسكو طلبت بيانات حول التفجيرات لكنها لم تتلق أي رد.

