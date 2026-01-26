الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

5 علامات صباحية تؤكد الإصابة بتليف الكبد

تليف الكبد
تليف الكبد
18 حجم الخط

تليف الكبد من الأمراض الخطيرة التى تظهر بشكل مفاجيء رغم أن الجسم يعطى إشارات بوجود مشكلة إلا أن معظم الأشخاص لا ينتبهون لها.

وتليف الكبد له أسباب عديدة وأعراض أيضا، ويجب التنبه لها لمحاولة العلاج أو السيطرة عليه حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة.

5 علامات صباحية تؤكد الإصابة بتليف الكبد 

ويقول الدكتور أحمد أمين أخصائي التغذية العلاجية، إن الكبد عضو صامت، بمكن أن يتعب لسنوات بدون الشعور بـ ألم، لكن هناك 5 علامات صباحية تظهر عند الاستيقاظ تؤكد الإصابة بتليف الكبد، منها:-

 

5 علامات صباحية تؤكد الإصابة بتليف الكبد 
5 علامات صباحية تؤكد الإصابة بتليف الكبد 
  • إرهاق شديد عند الاستيقاظ، حيث يشعر المريض بأنه متعب وكأنه لم ينام، لأن الكبد غير قادر على أن يخلص الجسم من السموم أثناء النوم.
  • طعم مر أو غريب في الفم، خصوصا فى الصباح، وهى علامة على بطء تصريف الصفراء واضطراب وظائف الكبد.
  • انتفاخ البطن الصباحي، حتى بدون أكل
    وهذا يحدث بسبب خلل الهضم وتراكم السوائل.
  • غمقان لون البول أول اليوم، وإذا كان البول لونه غامق من بداية اليوم، فيمكن أن يكون مؤشر على وجود ضغط على الكبد أو الصفراء.
  • فقدان الشهية أو غثيان خفيف، خصوصا الصباح، وهى علامة ان الكبد مجهد ولا يتعامل جيدا مع الدهون والسموم.

وأضاف أمين، أنه ليس شرط ظهور كل العلامات معا، فوجود 2 أو 3 منهم بشكل متكرر يستدعى الفحص الطبى ووضع خطة للعلاج، مشيرا إلى أن الكبد الدهني، ومقاومة الإنسولين، والسهر، والسكريات، جميعها أسباب تدمر الكبد بهدوء.

txt

وصفة طبيعية لعلاج الكبد الدهني سريعا دون أضرار جانبية

txt

أعراض وطرق الوقاية من التهاب الكبد الوبائي بأنواعه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تليف الكبد 5 علامات صباحية تؤكد الإصابة بتليف الكبد الكبد الدهنى صحة الصحة الدكتور احمد امين

مواد متعلقة

8 وصفات طبيعية لدعم الكبد بعد الأكلات الثقيلة

احذري، الدايت القاسى يجهد الكبد ويدمر المناعة

وصفة طبيعية لعلاج الكبد الدهنية ومقاومة الالتهابات بالجسم

تضخم الكبد، الأسباب والأعراض وخيارات العلاج
ads

الأكثر قراءة

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

ياميش رمضان 2026 “لمن استطاع إليه سبيلا”.. كيلو الفستق بـ 1600 والبندق 1400 جنيه.. وهذه أسعار التين المجفف والزبيب

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لتقديم التهنئة (صور)

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

الدينار الأردني يسجل 66.57 جنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين 26-1-2026

تدريب الأعضاء على الصياغة التشريعية والتابلت في ثاني أيام دورة مجلس النواب

خدمات

المزيد

سعر الـ 100 ين ياباني في البنك المركزي اليوم الإثنين 26-1-2026

الصاج يبدأ من 15 جنيها، أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الإثنين 26-1-2026

الدينار الأردني يسجل 66.57 جنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين 26-1-2026

125.03 جنيها سعر الدينار البحريني في البنك الأهلي (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تكشف نهج الصحابة والسلف الصالح في شهر شعبان

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل مستقبلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية