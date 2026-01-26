18 حجم الخط

تليف الكبد من الأمراض الخطيرة التى تظهر بشكل مفاجيء رغم أن الجسم يعطى إشارات بوجود مشكلة إلا أن معظم الأشخاص لا ينتبهون لها.

وتليف الكبد له أسباب عديدة وأعراض أيضا، ويجب التنبه لها لمحاولة العلاج أو السيطرة عليه حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة.

5 علامات صباحية تؤكد الإصابة بتليف الكبد

ويقول الدكتور أحمد أمين أخصائي التغذية العلاجية، إن الكبد عضو صامت، بمكن أن يتعب لسنوات بدون الشعور بـ ألم، لكن هناك 5 علامات صباحية تظهر عند الاستيقاظ تؤكد الإصابة بتليف الكبد، منها:-

إرهاق شديد عند الاستيقاظ، حيث يشعر المريض بأنه متعب وكأنه لم ينام، لأن الكبد غير قادر على أن يخلص الجسم من السموم أثناء النوم.

طعم مر أو غريب في الفم، خصوصا فى الصباح، وهى علامة على بطء تصريف الصفراء واضطراب وظائف الكبد.

انتفاخ البطن الصباحي، حتى بدون أكل

وهذا يحدث بسبب خلل الهضم وتراكم السوائل.

غمقان لون البول أول اليوم، وإذا كان البول لونه غامق من بداية اليوم، فيمكن أن يكون مؤشر على وجود ضغط على الكبد أو الصفراء.

فقدان الشهية أو غثيان خفيف، خصوصا الصباح، وهى علامة ان الكبد مجهد ولا يتعامل جيدا مع الدهون والسموم.

وأضاف أمين، أنه ليس شرط ظهور كل العلامات معا، فوجود 2 أو 3 منهم بشكل متكرر يستدعى الفحص الطبى ووضع خطة للعلاج، مشيرا إلى أن الكبد الدهني، ومقاومة الإنسولين، والسهر، والسكريات، جميعها أسباب تدمر الكبد بهدوء.

