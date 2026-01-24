18 حجم الخط

ذكر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، إن "إسرائيل تعرضت لهزيمة مذلة لما وصفها بـ"الحرب الإرهابية الأخيرة"، مشيرا إلى أن هذه المواجهة انتهت خلال أقل من 48 ساعة.



قاليباف: الكيان الصهيوني مني بهزيمة مذلة في الحرب الإرهابية الأخيرة



وأضاف قاليباف أن الكيان الصهيوني "كما نفّذ تفجير أجهزة البيجر في لبنان أقدم أيضا على أعمال إرهابية داخل إيران"، مؤكدا أن هذه العمليات باءت بالفشل وتلقت ردا سريعا وحاسما.

مسؤول إيراني: إسرائيل حاولت تكرار سيناريو عملية بيجر حزب الله في طهران

ووصف قاليباف طبيعة هذه الحرب بأنها تشبه أسلوب تنظيم "داعش"، قائلا إن منفذيها "كانوا بلا وطن ولا دين ومعادين لكل القيم الدينية" على حد تعبيره.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بتضحيات عناصر التعبئة والحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية، مؤكدًا أنهم واجهوا ظروفا قاسية، حيث "قطعت رؤوس بعضهم وأحرق آخرون أحياء أو أصيبوا بجروح خطيرة"، إلا أنهم واصلوا حضورهم في الميدان بشجاعة.

وأضاف أن المدافعين عن إيران "تعرضوا للاضطهاد، لكنهم لم يبخلوا بشيء من غيرتهم الدينية والوطنية"، مؤكدا استمرار الاستعداد للدفاع عن البلاد في مواجهة أي تهديد.

