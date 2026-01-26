الإثنين 26 يناير 2026
اقتصاد

المعادن الأساسية تقفز مع هبوط الدولار، والنحاس يتجه نحو 13200 للطن

أسعار النحاس
أسعار النحاس
واصلت أسعار النحاس مكاسبها اليوم الإثنين، بعدما قفز بنحو 3% يوم الجمعة الماضي، حيث دعم استمرار تراجع الدولار المعادن الأساسية للارتفاع في الأسواق العالمية.

الألومنيوم والزنك والنحاس أكبر المستفيدين

ويستفيد الألومنيوم والزنك والنحاس، إلى جانب المعادن النفيسة، من تزايد النظرة المتشائمة تجاه الدولار، إذ تقلل تكلفة شراء المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية على العديد من المشترين.

المعادن تنتعش مع تراجع الدولار

تراجع مؤشر بلومبرج لقوة الدولار بنسبة 0.4% يوم الإثنين، بعد أن خسر 1.6% الأسبوع الماضي، في أكبر انخفاض منذ مايو، يلقي احتمال تدخل الولايات المتحدة في سوق الصرف الأجنبي في اليابان بظله على العملة الخضراء، التي تواجه بالفعل ضغوطا ناجمة عن الهجمات على استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسياسات الرئيس دونالد ترامب المتقبلة مع الأسواق العالمية.

أسعار النحاس تواصل الارتفاع

وشهد سعر النحاس، ارتفاعا بنسبة 0.3% إلى 13154 دولارا للطن في بورصة لندن للمعادن، في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شنجهاي، بعدما كان قد صعد في وقت سابق بما يصل إلى 1.1%، في محاولة منه للاستمرار في الصعود والاستفادة من الضغوط على الدولار الأمريكي.

شعبة المستوردين: توقعات بزيادة أسعار الأدوات الصحية 20% بسبب ارتفاعات النحاس

مخاوف النمو في الصين تدفع أسعار النحاس للتراجع للمرة الثالثة

 كما ارتفع كل من الألومنيوم والزنك بنسبة 0.3%، أما القصدير، الذي قفز 9.5% يوم الجمعة، فقد صعد بما يصل إلى 1.2% ليسجل مستوى قياسيًا بلغ 57515 دولارًا للطن، قبل أن يعكس مسار المكاسب لاحقا.

