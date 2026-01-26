نقابة المحامين تصدر بيانا بشأن التحقيقات في واقعة نيابة النزهة

18 حجم الخط

أصدرت نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن التحقيقات التي تباشرها نيابة استئناف القاهرة بمكتب النائب العام حول واقعة نيابة النزهة.

وقال البيان: في حيادٍ تام ونزاهةٍ قضائيةٍ مشهودة، باشرت نيابة استئناف القاهرة – بمكتب النائب العام – التحقيقات بشأن واقعة نيابة النزهة، وبحضور شيوخ المحامين من أعضاء النقابة العامة، حيث استمعت النيابة إلى أقوال المحامين وشهود الواقعة.

واضاف: وبسؤال شهود الواقعة من المحامين أنفسهم، وبتفريغ كاميرات المراقبة بسراي النيابة، فقد أسفرت التحقيقات عن تجاوزات بدرت، وستكون محل نظر النقابة العامة للمحامين، ولا تزال التحقيقات جارية حتى صدور هذا البيان، وإذ يعرب الحاضرون من النقابة العامة والنقابات الفرعية، وكذلك الزملاء الشهود، وكذلك المشكو في حقهم، عن بالغ امتنانهم للحياد المطلق والعدالة النزيهة دون تفرقة بين عناصر الواقعة.

وقال البيان: أكد الحاضرون من النقابة العامة تقديرهم التام للنيابة العامة المصرية بكل أعضائها، وما تمثله من ركنٍ ركينٍ للعدالة في قلوب المصريين جميعًا، وبخاصة نقابة المحامين، كما أعربت رئاسات النيابة العامة عن تقديرها للمحاماة وللمحامين ورسالتهم السامية.

