الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

بدء تخصيص شقق روضة العبور للمتقدمين

شقق روضة، فيتو
شقق روضة، فيتو
18 حجم الخط

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تخصيص شقق روضة العبور اليوم الإثنين وذلك لكافة المواطنين الذين قاموا بإبداء رغبتهم في حجز وحداتهم وقاموا بسداد جدية الحجز وفق رغباتهم. 

الشقق ضمن طرح 25 ألف شقة بالمرحلة الثانية من الطرح المجمع ٤٠٠ ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية، وذلك لكافة المواطنين الذين قاموا بإبداء رغبتهم في حجز وحداتهم وقاموا بسداد جدية الحجز وفقا لرغباتهم.  

 

وكشفت منصة مصر العقارية عن تنظيم مرحلة تخصيص الشقق:

-الدخول لمرحلة التخصيص يقتصر على المواطنين الذين:
• سددوا جدية الحجز كاملة
• استوفوا جميع الشروط المعلنة
تم إيقاف الحسابات التي:
• لم تستكمل سداد جدية الحجز

وفي سياق متصل، أكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفًا: “نعمل على تنفيذ وتوفير الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة”.

وأوضح الوزير أن وزارة الاسكان تسعى إلى تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعملية التقديم والحصول على الوحدات، بجانب تقديم تجربة ميسرة ومنظمة أثناء التقدم لحجز الوحدات السكنية، والسعي لتلافي أي ملاحظات خلال عملية التقديم.

وأكدت المنصة أن الشفافية والمصداقية تمثلان الركيزة الأساسية لعملها، وأن جميع الإجراءات تتم وفق ضوابط واضحة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن أسعار الوحدات تقديرية قابلة للزيادة بحد أقصى في حدود 20% ومحددة للمتر المربع، ببيان أعداد الوحدات المرفق بخلاف نسب التميز لكل وحدة.

ووديعة الصيانة المقررة من قيمة الوحدة يتم سداده عند الاستلام ويتم تحديد قيمة تقديرية (1%) من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق التنمية العمرانية الشاملة الجمهورية الجديدة التنمية العمرانية

مواد متعلقة

مستشار وزير الإسكان ورئيس مياه القناة يتفقدان محطة قرى التوطين بالقنطرة شرق

مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية يتفقدون مشروعات الإسكان بالعاشر من رمضان

بدء تسليم شقق الإسكان المتميز بـ المنصورة الجديدة، 8 فبراير

الإسكان: المدن الجديدة تستحوذ على 85% من شقق الاسكان الاجتماعي والمحافظات 15%
ads

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لجميع العاملين بالدولة

انخفاض الكندوز والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

تعرف على تفاصيل شخصية إسلام جمال في مسلسل "التمثيلية"

مؤشرات ونسب النجاح الأولية لنتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالمنوفية 2026

القاهرة تسجل 24 درجة، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين

ضبط 4 أطنان مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر بمدينة 6 أكتوبر

اتصالات النواب تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الكانتلوب وانخفاض الفراولة والجوافة في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 12 صنفًا أبرزهم الطماطم والليمون في سوق العبور

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية