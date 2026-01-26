الإثنين 26 يناير 2026
صحة ومرأة

وصفة طبيعية لترطيب الكوعين والركبتين في الشتاء

ترطيب الكوعين، فيتو
تعاني كثير من السيدات من جفاف واسمرار منطقتي الكوعين والركبتين فى الشتاء، خاصة مع التعرض المستمر للماء، والمنظفات، والطقس البارد.

وتعد الوصفات الطبيعية حل آمن وفعال لاستعادة نعومة هذه المناطق دون الحاجة لاستخدام منتجات كيميائية.

أسباب جفاف الكوعين والركبتين

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، أن من أسباب جفاف الكوعين والركبتين:-

  • قلة الترطيب اليومي
  • الاحتكاك المستمر بالملابس أو الأرضيات
  • التعرض للماء الساخن لفترات طويلة
  • نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين E
  • إهمال التقشير المنتظم

وصفة طبيعية لترطيب الكوعين والركبتين

وأضافت دعاء، أن هناك وصفة طبيعية لترطيب الكوعين والركبتين في الشتاء.

المكونات:

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي

ملعقة صغيرة سكر بني أو أبيض

ملعقة صغيرة عصير ليمون اختياري للبشرة غير الحساسة

وصفة طبيعية لترطيب الكوعين والركبتين 

طريقة التحضير والاستخدام:

  • اخلطي جميع المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • اغسلي الكوعين والركبتين بالماء الدافئ لفتح المسام.
  • دلكي الخليط على المناطق الجافة بحركات دائرية لمدة 3 إلى 5 دقائق.
  • اتركي الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق إضافية.
  • اشطفي بالماء الفاتر وجففي بلطف.
  • ضعي كريم مرطب أو القليل من الفازلين للحصول على ترطيب أعمق.
  • تكرر الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على نتائج ملحوظة.
  • وللحفاظ على نعومة الكوعين والركبتين، يجب ترطيب يومي بعد الاستحمام.
  • وتجنب الماء الساخن قدر الإمكان.
  • وارتداء ملابس قطنية مريحة.
  • شرب كمية كافية من الماء.
  • استخدام واقي شمسي عند التعرض للشمس.
  • مع الاستمرار على هذه الوصفة الطبيعية، ستلاحظين نعومة واضحة، وترطيب عميق، وتحسن في لون الكوعين والركبتين خلال أسابيع قليلة.
