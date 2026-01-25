الإثنين 26 يناير 2026
اقتصاد

ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر 5% بسبب رسوم الإغراق

ارتفاع أسعار الأجهزة
ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر 5% بسبب رسوم الإغراق
أسعار الأجهزة الكهربائية، أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، أن فرض رسوم الإغراق على الأجهزة الكهربائية سيؤدي إلى زيادة أسعارها بنسبة تتراوح بين 3 و5% خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار خام النحاس المستخدم في الصناعة يضيف ضغطًا إضافيًا على الأسعار النهائية.

المصانع تواجه تحديات الإنتاج والجرد السنوي يحكم العرض

وأوضح هلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، أن السوق مر بفترة ركود كبيرة في عام 2025، وأن مصانع الأجهزة الكهربائية واجهت تحديات صعبة في 2023، حيث لم يكن هناك إنتاج متراكم أو مخزون جاهز. 

وأكد أن المصانع تجري جردها السنوي خلال شهري ديسمبر ويناير من كل عام، وهو ما يؤثر على توقيت طرح المنتجات في السوق.

زيادة الأسعار ليست نتيجة الدولار فقط

ونفى هلال صحة ما يُشاع عن امتناع المصانع عن طرح منتجاتها، موضحًا أن بعض المصانع تحملت زيادة الأسعار بينما رفعت مصانع أخرى أسعارها، مشددًا على أن الدولار ليس العامل الوحيد المحدد لتكلفة الأجهزة الكهربائية، بل هناك منظومة متكاملة من العوامل الاقتصادية والتصنيعية تؤثر على الأسعار.

وفي وقت سابق، قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية: إن أسعار النحاس شهدت خلال عام 2025 ارتفاعات حادة مقارنة بالسنوات السابقة، في ظل تصاعد الضغوط العالمية على أسواق الخامات.

ارتفاع اسعار الأجهزة الكهربائية اسعار الاجهزة الكهربائية ارتفاع النحاس النحاس الاجهزة الكهربائية رسوم الإغراق

الجريدة الرسمية