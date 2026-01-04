شعبة الأجهزة الكهربائية: 20% انخفاضا بالأسعار وتراجع المبيعات 40%

18 حجم الخط

أسعار الأجهزة الكهربائية، أكد جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سوق الأجهزة الكهربائية مرّ بحالة من الركود الملحوظ خلال الفترة الماضية، خاصة في شهر ديسمبر، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حجم المبيعات وحركة الشراء داخل الأسواق.

تراجع المبيعات بنسبة 40% قبل انتعاشة مؤقتة بسبب عروض الكريسماس

وأوضح زكريا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم نيفين منصور، أن مبيعات الأجهزة الكهربائية شهدت انخفاضًا وصل إلى نحو 40%، قبل أن تتحسن الأوضاع نسبيًا عقب إطلاق عروض الكريسماس، التي أسهمت في تحريك السوق وعودة الإقبال بصورة محدودة.

المستهلك يترقب العروض الموسمية ويؤجل الشراء في ظل ارتفاع الأسعار

وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية إلى أن شريحة كبيرة من المواطنين باتت تعتمد بشكل أساسي على التخفيضات والعروض في اتخاذ قرار الشراء، متوقعًا عودة الركود مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، إلى أن تظهر عروض جديدة، قد تتزامن مع شهر رمضان أو موسم عيد الأم.

مطالب باستمرار التخفيضات طوال العام بنسب تتراوح بين 15 و20%

وطالب زكريا بضرورة استمرار التخفيضات التي يتم الإعلان عنها في المناسبات المختلفة على مدار العام، وبنسب تتراوح بين 15% و20%، مؤكدًا أن ذلك من شأنه تحقيق توازن بين حركة السوق والقدرة الشرائية للمواطنين.

تحذيرات من رسوم الإغراق على الصاج وتأثيرها على أسعار الأجهزة الكهربائية

وحذر رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية من أن فرض رسوم إغراق على الصاج قد يؤدي إلى زيادات غير مبررة في أسعار الأجهزة الكهربائية، مشددًا على أن دخول المواطنين لا تتناسب مع الأسعار الحالية، وأن أي زيادات جديدة ستفاقم من حالة الركود داخل السوق.

دعوة للحفاظ على استقرار السوق ودعم القوة الشرائية للمستهلك

وأكد زكريا في ختام تصريحاته أن استمرار الانخفاض في الأسعار وطرح عروض دائمة يمثلان الحل الأمثل لدعم السوق، وتنشيط حركة البيع، وضمان استقرار قطاع الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة.

