نقيب المحامين: نتائج انتخابات الفرعيات عكست وعي الجمعية العمومية

 تقدم الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بخالص التهنئة إلى السادة النقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية الجدد، بمناسبة فوزهم بثقة الجمعية العمومية في انتخابات المرحلة الأولى للنقابات الفرعية للمحامين.

 

 وأكد نقيب المحامين أن هذه النتائج تعكس وعي المحامين وحرصهم على اختيار من يمثلهم ويعبّر عن طموحاتهم، متمنيًا للنقباء وأعضاء المجالس الجدد التوفيق والسداد في أداء مهامهم، والعمل على خدمة المهنة، والدفاع عن حقوق المحامين، والارتقاء برسالتها السامية.

 

 كما ثمّن نقيب المحامين الجهود المبذولة من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وكافة القائمين على تنظيم العملية الانتخابية، مشيدًا بروح الالتزام والانضباط التي تحلّى بها المحامون، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل الجماعي من أجل مصلحة المهنة وجموع محامي مصر.

الجريدة الرسمية