عبدالحليم علام: المحاماة رسالة لا تعرف الجمود تتجدد بتجدد الزمان

أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن مهنة المحاماة رسالة سامية لا تعرف الجمود، بل تتجدد بتجدد الزمان، مشيرًا إلى أن إقامة العدل هي الغاية السامية التي تتكامل فيها جهود القضاء والمحاماة معًا.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح مؤتمر المحاماة الكويتي الأول، الذي نظمته جمعية المحامين الكويتية تحت عنوان «رؤية متطورة.. ترسم المستقبل»، بمشاركة محامين من مختلف الدول العربية والعالم.

تحية وتقدير لدولة الكويت وجمعية المحامين الكويتية

استهل «علام» كلمته بتوجيه خالص التحية والعرفان إلى دولة الكويت قيادةً وشعبًا، مشيدًا بدور جمعية المحامين الكويتية وأعضاء مجلسها في تنظيم هذا الحدث المهني البارز، كما رحّب بالمشاركين من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات القانونية وتعزيز أواصر التعاون العربي في مجال العدالة والدفاع عن الحقوق.

أربعة محاور ترسم مستقبل المهنة

تطرّق نقيب المحامين إلى أبرز محاور المؤتمر الأربعة، التي تعكس الرؤية المستقبلية لتطوير مهنة المحاماة، موضحًا أنها تشمل:

المحور الأول: تطور مهنة المحاماة محليًا وعالميًا، وما يحمله من تبادل للتجارب والخبرات القانونية.

المحور الثاني: أثر التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي على مستقبل العدالة، مؤكدًا أن «المسؤولية تقتضي تطويع التقنية لخدمة العدالة، لا أن تصبح العدالة رهينة لبرامج التقنية».

المحور الثالث: مهنة المحاماة بين التخصص والشمولية، في موازنة دقيقة بين عمق المعرفة وسعة الأفق المهني.

المحور الرابع: التحول من المكاتب الفردية إلى شركات المحاماة باعتباره نموذجًا عصريًا للاحتراف والشراكة المهنية القادرة على المنافسة عالميًا.

التفاعل المهني الواعي أساس التطور

وأشار «علام» إلى أن مستقبل المحاماة لا يقوم على التطور التقني وحده، بل على التفاعل المهني الواعي الذي يجمع بين خبرة الممارسين ورؤية النقابات والجمعيات المهنية، بما يحصّن المهنة ويحافظ على قيمها في مواجهة تحديات العصر.

مستقبل مهني مشرق

واختتم نقيب المحامين كلمته بالتأكيد على أن هذا المؤتمر لا يكرر الماضي بل يرسم انطلاقة نحو المستقبل، قائلًا:«نحن نكتب معًا فصلًا جديدًا في مسيرة المحاماة العربية، عنوانه أن المحاماة ليست شاهدًا على التحولات، بل شريك في صناعة المستقبل»

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.