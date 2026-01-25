الأحد 25 يناير 2026
أمين عام كتائب حزب الله بالعراق يدعو للاستعداد لحرب شاملة دعمًا لإيران

دعا الأمين العام لـ"كتائب حزب الله" في العراق الحاج أبو حسين الحميداوي، في بيان صادر عنه  مساء اليوم  الأحد، للاستعداد إلى حرب شاملة دعما وإسنادا لإيران.

حزب العراق يستعد لحرب شاملة دعما لإيران 

وفي البيان قال الحاج أبو حسين الحميداوي: "نتوجه بندائنا إلى الإخوة المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها وإلى كل من يملأ الإيمان قلبه ويحبّ الله ورسوله، ويوقن أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وإلى كل من يأبى أن تتسيد جبهة الكفر والنفاق على أهل الإيمان والعدل، بأن يتهيأوا لحرب شاملة دعما وإسنادا للجمهورية الإسلامية في إيران".

حزب الله العراقي يدعو لمساندة إيران 

وأضاف الحاج أبو الحسين أن "إيران حصن الأمة وعزتها والتي وقفت لأكثر من أربعة عقود إلى جانب المستضعفين وجميع القضايا الحقة لأمة محمد ولم تبال لمذهب أو لون أوعرق".

وتابع الأمين العام لـ"كتائب حزب الله" قائلا: "تجتمع اليوم قوى الضلالة من صهاينة الأرض وعتاتها لمحاولة إخضاعها بل لتدميرها ونسف كل الثوابت القيمية والأخلاقية على وجه البسيطة".

وأردف بالقول: "وإذ نشدد على ضرورة دعمها من قوى المحور وإسنادها بما يتمكنوا، نؤكد للأعداء أن الحرب على الجمهورية لن تكون نزهة بل ستذوقون فيها ألوان الموت الزؤام ولن يبقى لكم في منطقتنا باقية وسنلقي الرعب في قلوبكم".

واختتم الحاج أبو حسين الحميداوي بيانه بالقول: "نقول لإخوتنا المجاهدين الأعزاء أن يستعدوا ميدانيا لذلك، وأن يوطنوا أنفسهم على إحدى الحسنيين لا سيما إذا ما أعلن الجهاد من المراجع الكرام لخوض هذه الحرب القدسية، وما يترتب عليه من أحكام أو عمل جهادي يرتقي إلى العمليات الاستشهادية، دفاعا عن أهل الإسلام وبيضته".

