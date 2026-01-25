عمرو سعد يكشف عن برومو جديد لمسلسل إفراج

الأحد 25 يناير 2026
فاجأ النجم عمرو سعد الجمهور بطرح برومو جديد من مسلسله في رمضان 2026  “إفراج”، المقرر عرضه في رمضان 2026 علي شاشة MBC مصر. 

مسلسل إفراج في رمضان 2026

وألهب “سعد” حماس الجمهور بظهوره خلال البرومو حيث إنه قال:"أيوه أنا اللي قتلت مراتي وعيالي ومش هيصعب عليا حد".

 


مسلسل عمرو سعد في رمضان 2026 

وكان طرح النجم عمرو سعد البرومو التشويقي الأول لمسلسله الجديد إفراج، حيث علق على البرومو قائلا: مفيش مخلوق هيقدر على عباس الريس أحداث حقيقية وقصة تروى تفاصيلها لأول مرة استنوا مسلسل إفراج في رمضان 2026 على mbc مصر وشاهد.

ومن المقرر عرض  مسلسل الفنان عمرو سعد خلال سباق رمضان 2026، وتغير اسم العمل مرتين  ليتم الاستقرار على “إفراج” ليكون الاسم النهائي للعمل، وكان تم تغييره قبل ذلك ليصبح “عباس” بدلًا من “الريس”.


ومسلسل عمرو سعد، بإشراف المخرج أحمد خالد موسى، وتدور الأحداث حول الدراما الشعبية باعتبارها الأقرب لدى المواطنين مما يجعلها تدخل سباق التنافس الرمضاني، ومسلسل “افراج” من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف ورشة ملوك، ويعرض على قناة MBC مصر خلال موسم رمضان 2026

ويشارك في بطولة "إفراج" كل من: حاتم صلاح، سما إبراهيم، صفوة، أحمد عبد الحميد، علاء مرسي، وسارة بركة، إلى جانب نخبة من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار درامي شعبي اجتماعي على مدار 30 حلقة.

