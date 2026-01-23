عمرو سعد يتعرض لحادث يقلب حياته ضمن أحداث مسلسل إفراج برمضان 2026

18 حجم الخط

مسلسلات رمضان 2026، يواصل الفنان عمرو سعد تصوير أحداث دوره في مسلسل إفراج المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026، داخل أحد الديكورات الأساسية للعمل.

ويتعرض النجم عمرو سعد خلال أحداث العمل لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب، ويجعله يقرر الانتقام ممن حوله ومن ساعد في تدهور حياته.

وطرح النجم عمرو سعد البرومو التشويقي لمسلسله الجديد إفراج، المقرر طرحه في رمضان 2026 ويعرض على شاشة Mbc مصر.



مسلسل عمرو سعد في رمضان 2026

وعلق عمرو سعد على البرومو التشويقي لمسلسله الجديد إفراج: مفيش مخلوق هيقدر على عباس الريس أحداث حقيقية وقصة تروى تفاصيلها لأول مرة استنوا مسلسل إفراج في رمضان 2026 على mbc مصر وشاهد.

ومن المقرر عرض مسلسل الفنان عمرو سعد خلال سباق رمضان 2026، وتغير اسم العمل مرتين ليتم الاستقرار على “إفراج” ليكون الاسم النهائي للعمل، وكان تم تغييره قبل ذلك ليصبح “عباس” بدلًا من “الريس”.



ومسلسل عمرو سعد، بإشراف المخرج أحمد خالد موسى، وتدور الأحداث حول الدراما الشعبية باعتبارها الأقرب لدى المواطنين مما يجعلها تدخل سباق التنافس الرمضاني، ومسلسل “افراج” من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف ورشة ملوك، ويعرض على قناة MBC مصر خلال موسم رمضان 2026.

ويشارك في بطولة "إفراج" كل من: حاتم صلاح، سما إبراهيم، صفوة، أحمد عبد الحميد، علاء مرسي، وسارة بركة، إلى جانب نخبة من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار درامي شعبي اجتماعي على مدار 30 حلقة.

