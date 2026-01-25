الأحد 25 يناير 2026
الشحات مبروك مفاجأة الحلقة الـ6 من مسلسل بطل العالم

عُرضت اليوم الحلقة 6 من مسلسل بطل العالم والذي يقوم ببطولته الفنان الشاب عصام عمر وتشاركه البطولة الفنانة جيهان الشماشرجي.

مسلسل بطل العالم حلقة 6

وشهدت أحداث الحلقة ظهورا مميزا لبطل كمال الأجسام والممثل الشحات مبروك، حيث أنه ظهر بشخصية “العربي هوجان” جارد مسؤول عن حماية أحد أماكن السهر خلال الأحداث كما أن الأحداث كشف أنه صديق قديم لمحمد لطفي والذي يلعب شخصية “كابتن يوسف”.

مسلسل بطل العالم

وتدور أحداث مسلسل بطل العالم في إطار من الدراما والتشويق والإثارة على مدار ١٠ حلقات، حيث يمزج بين الأكشن والمغامرة وكوميديا الموقف. 

وتتمحور القصة حول بطل أفريقيا في الملاكمة الذي يتحول إلى حارس شخصي محترف يبحث عن فرصة ثانية بعد خسارته في كأس العالم، وتتغير حياته تمامًا حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثًا مخفيًا وديونًا خطيرة لمحروق، ملك عالم الرهانات، خلال الأحداث ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات مشتعلة لكشف سر الثروة، وخلال الرحلة يستعيد البطل قوته ويجد طريقًا جديدًا نحو الحب والخلاص.

أبطال مسلسل بطل العالم 

ويضم مسلسل "بطل العالم" نخبة من النجوم، في مقدمتهم عصام عمر وجيهان الشماشرجي ومحمد لطفي، وأحمد عبد الحميد، وآدم النحاس، ومنى هلا، مع ظهور خاص لكلا من الجيار والدولار ويعرض المسلسل على منصة "يانجو بلاي".

وهذا العمل ليس الأول من بطولة عصام عمر، إذ سبق وقدم مجموعة من البطولات التي أثبتت قدرته على تنويع أدواره والنجاح في أكثر من لون فني.

بطل العالم مسلسل بطل العالم حلقة 6 مسلسل بطل العالم عصام عمر جيهان الشماشرجي
