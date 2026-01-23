ارتفاعات الأسعار تسيطر على الأسواق.. زيادة بسعر السمك والزيت.. الأسمدة تواصل الصعود.. وتسعير مرتفع للذرة المستوردة.. والكتاكيت والبط يتصدر قائمة الزيادات

18 حجم الخط

شهدت الأسواق، اليوم الجمعة، ارتفاعات في عدد من السلع المتنوعة التي يقبل المواطنون على شرائها.

وما بين مواد غذائيه او بروتين تباينت الأسعار ولكن الإجماع الواضح أنها شهدت ارتفاعا عن ما كان منذ ايام.

وياتي على راس الارتفاعات، اليوم، أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، حيث سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الجمعة، الموافق 23 يناير 2026، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، بينما استقرت أسعار البط.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير السن في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

أسعار الكتاكيت اليوم

كما تستعرض “فيتو” كذلك سعر الكتكوت هجين، وسعر الكتكوت البلدي، وسعر الكتكوت جيل ثان، وسعر الكتكوت كب، وسعر الكتكوت الروس، وسعر الكتكوت روزي، وسعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 15 إلى 27 جنيها، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 10 و10.5 جنيه

كما شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة 23 يناير 2026، ارتفاعا ملحوظًا، وذلك وفق آخر تحديثات السوق في قطاع الأسماك، أحد أهم القطاعات الغذائية ذات الطلب المرتفع داخل الأسواق المصرية.

أسماك المياه العذبة

البلطي الممتاز: بين 50 و56 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

البلطي المتوسط: بين 43 و49 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

البلطي الأسواني: من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

ايضا شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الخميس، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف ومشتقاتها، وذلك وفقًا لآخر تحديث في السوق.

وجاءت أسعار الأعلاف والحبوب، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر الذرة أرجنتيني نحو 12100 جنيه للطن، الذرة برازيلي نحو 12100 جنيه للطن، وبلغ سعر الذرة الأوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 12 ألف جنيه للطن.

ولم تسلم أسعار الأسمدة اليوم من الارتفاع في الأسواق، حيث سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الجمعة، صعودا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 22611 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 28 جنيها.

النطاق السعري: من 13500 إلى 27 ألف جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 14473 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 2340 جنيها.

النطاق السعري: من 4700 إلى 25 ألف جنيه للطن.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، هي الأخري حجزت لنفسها مكانا في الارتفاعات حيث سجلت أسعار الزيت الخام صعودا ملحوظًا، اليوم الجمعة، إذ واصل سعر طن زيت الأولين الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، مقابل استقرار أسعار طن زيت الذرة وعباد الشمس والصويا.

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار زيت الصويا في الأسواق

أسعار زيت الصويا في الأسواق، وتشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ جاء كالآتي:

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 59500 جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 60 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 65 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 57 ألف جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 72 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 73 ألف جنيه.

