السيسي: دول العالم قننت استخدام الهواتف المحمولة للفئات العمرية الصغيرة

18 حجم الخط

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة، أن العديد من دول العالم قامت بتقنين استخدام الهاتف المحمول للفئات العمرية الصغيرة، ضمن جهودها لحماية الأطفال والمراهقين من الاستخدام المفرط للتكنولوجيا.

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، الذي يوافق 25 يناير من كل عام، بمجمع المؤتمرات في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتحتفل مصر بهذه المناسبة الوطنية تخليدًا لمعركة الإسماعيلية عام 1952، التي سقط خلالها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة في مواجهة قوات الاحتلال، وهي المعركة التي أشعلت شرارة الثورة المصرية، لتظل ذكرى الشهداء رمزًا للتضحية والفداء من أجل حماية الوطن والحفاظ على مؤسسات الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.