الأرصاد الجوية تحذر من تقلبات الطقس السريعة

حالة الطقس، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التحولات السريعة في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، مؤكدة أن الأجواء تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة نهارًا، يقابله انخفاض واضح خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، ما قد يسبب شعورًا متباينًا بـ الطقس ويؤثر على الحالة الصحية للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

الأرصاد: طقس دافئ نهارًا ولا يزال الشتاء حاضرًا ليلًا

أكدت الدكتورة منار غانم أن البلاد تشهد طقسًا دافئًا إلى مائل للحرارة خلال ساعات النهار، خاصة مع سطوع أشعة الشمس، إلا أن هذا الدفء لا يعني انتهاء فصل الشتاء، مشددة على أن البرودة لا تزال قائمة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وأضافت أن الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا يتطلب توخي الحذر، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية.

تحذير من الانخداع بدفء النهار وضرورة الاستمرار في الملابس الشتوية

وحذّرت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال النهار والتخلي المبكر عن الملابس الشتوية، موضحة أن هذا السلوك قد يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد نتيجة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ليلًا.

وأكدت ضرورة ارتداء ملابس مناسبة تتماشى مع التغيرات الجوية السريعة، خاصة في فترات المساء والصباح الباكر.

نشاط رياح وأتربة على بعض المناطق خلال الأيام المقبلة

وأشارت غانم إلى وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة، قد يكون مصحوبًا بإثارة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، ما يستدعي الحذر خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، مع متابعة النشرات الجوية بشكل دوري.

الأرصاد تناشد المواطنين بمتابعة النشرات الجوية أولًا بأول

واختتمت الدكتورة منار غانم مداخلتها بمناشدة المواطنين بضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والالتزام بالإرشادات الوقائية، خاصة في ظل التقلبات الجوية السريعة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية.

