275 مؤلفًا، مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاص في معرض الكتاب 2026

يشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في الدورة الـ 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، الذي يُقامُ خلال الفترة من 21 يناير الجاري حتى 3 فبراير القادم؛ انطلاقًا من رسالته الهادفةِ إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلافِ أجناسهم ومعتقداتهم.

ويقدِّم جناح المجلس هذا العام أكثر من 275 مؤلفًا وإصدارًا، منها 25 كتابًا جديدًا تعالج أبرز القضايا الفكرية المهمَّة، من أبرز هذه الإصدارات الجديدة: "القول الطيب (الجزء الرابع)"، بقلم الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، كتاب «العِلِّيَّة ومشكلاتها في الفلسفةِ الإسلاميَّةِ»، بقلم الشيخ الدكتور العلامة محمَّد عبد الفضيل القوصي، عضو كبار العلماء بالأزهر، كتاب "عبد الكريم الجيلي ومكانتُه في الفكر الإسلامي الصوفي"، بقلم نجاح محمود الغنيمي، كتاب "الخطاب الديني عند العلامة محمد عبد الله دراز: البِنية النحويَّة والمضامين التداولية"، بقلم د. أحمد مصطفى، إلى جانب عدد من الدراسات المتخصصة في الفكر الإسلامي والفلسفة والتصوف.

كما يُقدِّم جناح المجلس لزوَّاره بالمعرض العديد من الإصدارات بقلم فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، تبرز سماحة الإسلام وثراء تراثه الفكري والفلسفي، من أبرزها: "مقوِّمات الإسلام"، "في المنهج الأزهري"، "في المصطلحِ الكلامي والصوفي"، "نظرات في فكر الإمام الأشعري"، "التراث والتجديد.. مناقشات وردود"، "أهل السنة والجماعة"، "حديث في العلل والمقاصد"، "القول الطيب"، "إن الدين يسر"، "آداب وقِيم"، "من دفاتري القديمة".

ويشتمل الجناح كذلك على عدد من الإصدارات الفكرية المهمة لأعضاء مجلس حكماء المسلمين ونخبة من المفكرين والباحثين، من أبرزها: "الحب في القرآن الكريم" للأمير غازي الهاشمي، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية" لمؤلِّفه المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وكتاب "مناهج التفكير في العقيدة" بقلم عماد خفاجي، وكتاب "حريَّة الفكر في الإسلام" بقلم محمد الصادق عرجون، وكتاب "قواعد الفَهم والتفاهم من الفكر واللغة"، بقلم د. مصطفى بنحمزة، عضو مجلس حكماء المسلمين.

وانطلاقًا من إيمان مجلس حكماء المسلمين بأهميَّة الترجمة، كونها جسرًا بين الحضارات في التواصل البناء، ترجم المجلس العديدَ من الكتب، على طريق الأخوَّة والسلام؛ من أبرزها: "التسامح الديني في أديان العالم"، بقلم الكاتبين جاكوب نيوسنر وبروس شيلتون، كتاب "مواجهة الإسلاموفوبيا في أوروبا" بقلم عدد من الباحثين.

ويستضيف جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أكثر من 13 ندوة وفعالية ثقافية يحاضِرُ فيها عددٌ من المفكِّرين والخبراء ورجال الدين، يناقشون فيها العديد من القضايا الفكرية والإنسانية المهمة؛ من أبرزها: نحو فلسفة تؤسس لعصر الحكمة، والعصر الرقمي وإعادة تشكيل الذائقة الأدبية، والأزهر الشريف وقضايا الحوار الإسلامي.

وفي السياق ذاته، وفي إطار سعيه لإعداد قادة المستقبل، ينظِّم المجلس عددًا من الندوات الثقافية التي يقدمها شباب مبادرة منتدى شباب صنَّاع السلام، التي تهدف إلى صقل مهارات الشباب، وبناء وتطوير قدراتهم في مجالات صناعة السَّلام، وحوار الأديان، والتَّعايش السلمي ونشر قيم الأخوَّة الإنسانيَّة.

يُذكرُ أنَّ جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، يقع في قاعة التراث رقم (4)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدوليَّة، بالتجمع الخامس.

