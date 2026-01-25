الأحد 25 يناير 2026
ثقافة وفنون

طرح الإعلان التشويقي لمسلسل مطبخ المدينة (فيديو)

أبطال مسلسل مطبخ
أبطال مسلسل مطبخ المدينة، فيتو
طرحت منصة MBC شاهد إعلانا تشويقيا لمسلسل مطبخ المدينة، تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان الدرامي المقبل.

ومسلسل مطبخ المدينة عمل درامي يسلط الضوء على تفاصيل إنسانية واجتماعية من قلب سوريا، وعلق الحساب الرسمي لمنصة MBC شاهد على البرومو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: “مركب بدون قيم ومبادئ.. مصيره يغرق في بحر الظلام! انتظروا مسلسل مطبخ المدينة في شهر رمضان حصريًا على MBCShahid”.

بوستر مسلسل مطبخ المدينة

ويعد مسلسل مطبخ المدينة واحدًا من أكثر المسلسلات السورية المنتظرة في موسم رمضان الدرامي المقبل، خاصة بعد أن كشفت منصة MBC شاهد عن البوستر الرسمي للعمل.

ويتصدر أبطال العمل البوستر وفي مقدمتهم الفنان مكسيم خليل، وفي الخلفية توجد منازل كلاسيكية ومدينة “ملاهي”، وأرفقت المنصة عبر حسابها الرسمي على انستجرام تعليق: “تحت دخان المطبخ بتغلي أسرار أخطر من النار.. انتظروا مسلسل مطبخ المدينة حصريًا خلال شهر رمضان على MBC Shahid”.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل مطبخ المدينة

ومسلسل مطبخ المدينة ينتمي إلى عالم المسلسلات الاجتماعية، ويدور حول عائلة تجمعها الروابط الأسرية، بينما تفجر المنافسة في المهنة العديد من الصراعات، كما يتطرق العمل إلى توثيق السنوات الأخيرة في المجتمع السوري، وتأثيرها على العلاقات الإنسانية خاصة العلاقات التي تجمع بين الأشقاء، كما أنه يناقش مشكلات وقضايا تهم الطبقة الوسطى في سوريا ويطرح أبرز التحديات التي تواجه هذه الطبقة.

المسلسل من تأليف علي وجيه بالتعاون مع سيف رضا حامد، وهو من إخراج رشا شربتجي، بينما يغني تتر العمل محمد فضل شاكر.

ويضم مسلسل مطبخ المدينة نخبة من نجوم الدراما السورية، في مقدمتهم مكسيم خليل، عباس النوري، أمل عرفة، عبد المنعم عمايري، خالد القيش، محمد حداقي، فادي صبيح، ميسون أبو أسعد، باسل حيدر، ملهم بشر، إبراهيم شيخ إبراهيم، ريهام القصار، وولاء عزام، ومن المتوقع أن يلفت العمل الأنظار بفضل نخبة النجوم المشاركين به والقضايا المختلفة التي يناقشها.

