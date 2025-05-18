انطلق اليوم عرض مسلسل تحت الأرض (موسم حار) على منصة شاهد وهو عمل من بطولة نخبة من ألمع النجوم في مقدمتهم الفنان مكسيم خليل والفنان سامر المصري.

وسبق أن عرض مسلسل تحت الأرض (موسم حار) في الموسم الرمضاني الماضي على قناة أبوظبي.

عدد حلقات مسلسل تحت الأرض (موسم حار)

ويبحث محبو الدراما السورية عن كل تفاصيل المسلسل، والعمل يعد من المسلسلات ذات ال 30 حلقة.

قصة مسلسل تحت الأرض (موسم حار)

وتدور قصة المسلسل في دمشق مطلع العام ١٩٠٠ ضمن قالب تشويقي يتناول الجريمة والصراع بين مجموعة من التجار في تلك الفترة.



المسلسل تأليف شادي دويعر وسلطان العودة، ويأتي من بطولة سامر المصري، مكسيم خليل، روزينا لاذقاني، أحمد الأحمد، فايز قزق، كرم شعراني، كارمن لبس، يزن السيد، لين غرة، كفاح الخوص، لجين إسماعيل، روبين عيسى، سوسن ميخائيل، هشام كفارنة، وعلا الباشا.

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