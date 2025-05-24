مواعيد عرض مسلسل خطيئة أخيرة على يانجو بلاي

انطلق اليوم السبت عرض مسلسل خطيئة أخيرة عبر منصة “يانجو بلاي”، وهو عمل يشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم سوريا ولبنان.

ويبحث محبو نجوم العمل عن كل التفاصيل الخاصة به وفي مقدمتها مواعيد عرض المسلسل الذي يعد أول دراما طويلة مشتركة من أعمال يانجو بلاي.

مواعيد عرض مسلسل خطيئة أخيرة

مسلسل خطيئة أخيرة يعرض على تطبيق يانجو بلاي من السبت للأربعاء في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتدور أحداث العمل داخل فندق “الصافي”، الذي يخفي خلف واجهته الهادئة شبكة لتجارة المخدرات، ويدخل “هشام” (يؤدي دوره سامر إسماعيل) كمدير جديد للفندق، مدفوعًا بخطة سرية للبحث عن شقيقته، لتقوده الأقدار إلى علاقة مع “كارما” (تلعب دورها ريمي عقل) تقوده إلى كثير من التحديات والمفاجآت.

أبطال مسلسل خطيئة أخيرة

ويضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم، منهم، سامر إسماعيل، عمار شلق، كارلوس عازار، رشا بلال، كارول عبود، رولا بقسماطي، إيلي متري، ريان حركة، جوي حلاق، طارق تميم، فوزي المتعب، وهافال حمدي.

ويترقب الجمهور بشغف عودة الثنائي سامر إسماعيل ورشا بلال خلال هذا العمل بعد نجاحهما في ثنائية سابقة لاقت إعجابًا واسعًا.

مسلسل خطيئة أخيرة

والعمل من تأليف الكاتبة السورية نور شيشكلي، ومن إخراج طارق رزق، وتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، وكان المسلسل يحمل اسم “ليديز نايت” ثم تحول إلى “خطيئة أخيرة”، ويتكون من 45 حلقة.

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