دوري أبطال إفريقيا، ترتيب المجموعة الثالثة بعد تعادل مولودية الجزائر وصن داونز

دوري أبطال إفريقيا، سقط فريق مولودية الجزائر في فخ التعادل السلبي على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي، في الجولة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

بهذه النتيجة يفقد مولودية الجزائر 5 نقاط في أول جولتين، ليحصد نقطة يتيمة في أول جولتين بدور المجموعات.

نتائج مولودية الجزائر في أول جولتين

كان فريق مولودية الجزائر خسر في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت خارج الديار، ثم سقط في فخ التعادل السلبي اليوم أمام ضيفه صن داونز، لتتعقد الأمور كثيرا أمام الفريق الجزائري وتتقلص فرصه كثيرا في التأهل لدور ربع النهائي

مولودية الجزائر، فيتو

ترتيب المجموعة الثالثة بعد تعادل المولودية أمام صن داونز

الأول: صن داونز - 4 نقاط

الثاني: الهلال السوداني - 3 نقاط

الثالث: مولودية الجزائر - نقطة واحدة

الرابع: سانت إيلوا لوبوبو - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال افريقيا، فيتو

الهلال يواجه سانت إيلوا لوبوبو الأحد

وتتبقى مباراة أخرى في هذه المجموعة الثالثة ضمن مواجهات الجولة الثانية، بين الهلال السوداني وسانت إيلوا لوبوبو، تقام الأحد المقبل في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب الفريق الأخير.

