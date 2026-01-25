الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مصادر بالوفد: عصام الصباحي انسحب بعد غلق باب التنازلات

حزب الوفد
حزب الوفد
18 حجم الخط

أكدت مصادر قيادية فى حزب الوفد أن انسحاب عصام الصباحي تم بعد غلق باب التنازلات عن الترشح، وأيضا بعد غلق باب الطعون.

وأضافت المصادر لـ"فيتو": عصام الصباحي لم يقدم طعنا أثناء فتح باب الطعون، لافتة إلى أن الجمعية العمومية ليست تفصيلا لأي مرشح.

واستكملت المصادر: الصباحى ليس له حق التنازل بعد انتهاء المدة التي حددتها اللجنة، وأنه لم يقدم طلبا رسميا للجنة بالانسحاب من الانتخابات.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وتقدم عصام الصباحى أحد أعضاء حزب الوفد والمرشح على رئاسة الحزب بطعن قضائي طالب فيه بوقف انتخابات رئاسة الحزب، على خلفية ما وصفه بــ «مخالفات جسيمة» شابت الإجراءات التنظيمية واللائحية الخاصة بالعملية الانتخابية.

وأوضح الصباحى، في بيان موجه إلى أعضاء الحزب، أنه ترشح سابقًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد المقرر إجراؤها في 30 يناير 2026، انطلاقًا من إيمانه بتاريخ الحزب ودوره الوطني، إلا أنه تبيّن لاحقًا وجود مخالفات صريحة للائحة الحزب.

وأشار البيان إلى مخالفة المادة (10) من لائحة الحزب، لعدم اكتمال تشكيل اللجان النوعية داخل الهيئة الوفدية، فضلًا عن بطلان الجمعية العمومية لانتهاء مدة جميع اللجان في فبراير وديسمبر 2023.

وأضاف أن هذه المخالفات دفعت إلى إقامة دعوى قضائية حملت رقم 85 لسنة 2023، وحدد لها جلسة 17 فبراير 2026، معتبرًا أن استمرار الانتخابات في ظل هذه الأوضاع يمثل عوارًا قانونيًا صريحًا، ويُعد جريمة سياسية وإهدارًا للمال العام، فضلًا عن الإساءة لسمعة الحزب وتاريخه.

وبناءً على ذلك، تقدم بطلب رسمي إلى رئيس حزب الوفد لتأجيل الانتخابات لحين تصحيح الأخطاء الجسيمة، كما أعلن تنازله عن الترشح استجابةً لرغبة بعض قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا، حفاظًا على وحدة الحزب واستقراره.

واختتم البيان بالدعوة إلى تغليب مصلحة حزب الوفد والعمل على إصلاح الأوضاع التنظيمية بما يليق بتاريخه العريق.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026، حيث تتم عملية الاقتراع إلكترونيًا، تحت إشراف قضائي كامل، دون أي تدخل من اللجنة المشرفة أو الإدارات الإدارية والتنظيمية بالحزب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العملية الانتخابية الجمعية العمومية انتخابات حزب الوفد انتخابات رئاسة حزب الوفد رئيس حزب الوفد رئاسة حزب الوفد حزب الوفد
ads

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، ارتفاع في سعر الفراخ اليوم الأحد 25 يناير 2026

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

الإدارية تلغي قرار وزارة العدل بتعيين مأذونين بالشرقية لعدم المفاضلة السليمة بين المرشحين

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة 23 بالبريميرليج

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي منتقدا ليفربول ومحمد صلاح: اقفتقدوا غريزة الحسم

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاحد 25 يناير 2026 في الأسواق

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلي اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأحد

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الأحد 25 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليس في الإمكان أبدع مما كان، كتاب يفتح أعمق إشكاليات علم الكلام في جناح حكماء المسلمين

قصة أول صلاة صلاها النبي بعد تحويل القبلة 

كيف نستثمر شهر شعبان؟ ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية