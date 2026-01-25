مصادر بالوفد: عصام الصباحي انسحب بعد غلق باب التنازلات

18 حجم الخط

أكدت مصادر قيادية فى حزب الوفد أن انسحاب عصام الصباحي تم بعد غلق باب التنازلات عن الترشح، وأيضا بعد غلق باب الطعون.

وأضافت المصادر لـ"فيتو": عصام الصباحي لم يقدم طعنا أثناء فتح باب الطعون، لافتة إلى أن الجمعية العمومية ليست تفصيلا لأي مرشح.

واستكملت المصادر: الصباحى ليس له حق التنازل بعد انتهاء المدة التي حددتها اللجنة، وأنه لم يقدم طلبا رسميا للجنة بالانسحاب من الانتخابات.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وتقدم عصام الصباحى أحد أعضاء حزب الوفد والمرشح على رئاسة الحزب بطعن قضائي طالب فيه بوقف انتخابات رئاسة الحزب، على خلفية ما وصفه بــ «مخالفات جسيمة» شابت الإجراءات التنظيمية واللائحية الخاصة بالعملية الانتخابية.

وأوضح الصباحى، في بيان موجه إلى أعضاء الحزب، أنه ترشح سابقًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد المقرر إجراؤها في 30 يناير 2026، انطلاقًا من إيمانه بتاريخ الحزب ودوره الوطني، إلا أنه تبيّن لاحقًا وجود مخالفات صريحة للائحة الحزب.

وأشار البيان إلى مخالفة المادة (10) من لائحة الحزب، لعدم اكتمال تشكيل اللجان النوعية داخل الهيئة الوفدية، فضلًا عن بطلان الجمعية العمومية لانتهاء مدة جميع اللجان في فبراير وديسمبر 2023.

وأضاف أن هذه المخالفات دفعت إلى إقامة دعوى قضائية حملت رقم 85 لسنة 2023، وحدد لها جلسة 17 فبراير 2026، معتبرًا أن استمرار الانتخابات في ظل هذه الأوضاع يمثل عوارًا قانونيًا صريحًا، ويُعد جريمة سياسية وإهدارًا للمال العام، فضلًا عن الإساءة لسمعة الحزب وتاريخه.

وبناءً على ذلك، تقدم بطلب رسمي إلى رئيس حزب الوفد لتأجيل الانتخابات لحين تصحيح الأخطاء الجسيمة، كما أعلن تنازله عن الترشح استجابةً لرغبة بعض قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا، حفاظًا على وحدة الحزب واستقراره.

واختتم البيان بالدعوة إلى تغليب مصلحة حزب الوفد والعمل على إصلاح الأوضاع التنظيمية بما يليق بتاريخه العريق.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026، حيث تتم عملية الاقتراع إلكترونيًا، تحت إشراف قضائي كامل، دون أي تدخل من اللجنة المشرفة أو الإدارات الإدارية والتنظيمية بالحزب.

