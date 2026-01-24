طعن قضائي يطالب بوقف انتخابات رئاسة حزب الوفد بسبب مخالفات لائحية

18 حجم الخط

تقدم عصام الصباحى أحد أعضاء حزب الوفد والمرشح على رئاسة الحزب بطعن قضائي طالب فيه بوقف انتخابات رئاسة الحزب، على خلفية ما وصفه بـ«مخالفات جسيمة» شابت الإجراءات التنظيمية واللائحية الخاصة بالعملية الانتخابية.

وأوضح الصباحى، في بيان موجه إلى أعضاء الحزب، أنه ترشح سابقًا لانتخابات رئاسة الوفد المقرر إجراؤها في 30 يناير 2026، انطلاقًا من إيمانه بتاريخ الحزب ودوره الوطني، إلا أنه تبيّن لاحقًا وجود مخالفات صريحة للائحة الحزب.

وأشار البيان إلى مخالفة المادة (10) من لائحة الحزب، لعدم اكتمال تشكيل اللجان النوعية داخل الهيئة الوفدية، فضلًا عن بطلان الجمعية العمومية لانتهاء مدة جميع اللجان في فبراير وديسمبر 2023.

وأضاف أن هذه المخالفات دفعت إلى إقامة دعوى قضائية حملت رقم 85 لسنة 2023، وحدد لها جلسة 17 فبراير 2026، معتبرًا أن استمرار الانتخابات في ظل هذه الأوضاع يمثل عوارًا قانونيًا صريحًا، ويُعد جريمة سياسية وإهدارًا للمال العام، فضلًا عن الإساءة لسمعة الحزب وتاريخه.

وبناءً على ذلك، تقدم بطلب رسمي إلى رئيس حزب الوفد لتأجيل الانتخابات لحين تصحيح الأخطاء الجسيمة، كما أعلن تنازله عن الترشح استجابةً لرغبة بعض قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا، حفاظًا على وحدة الحزب واستقراره.

واختتم البيان بالدعوة إلى تغليب مصلحة حزب الوفد والعمل على إصلاح الأوضاع التنظيمية بما يليق بتاريخه العريق.

انتخابات حزب الوفد

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026، حيث تتم عملية الاقتراع إلكترونيًا، تحت إشراف قضائي كامل، دون أي تدخل من اللجنة المشرفة أو الإدارات الإدارية والتنظيمية بالحزب.

وتتم العملية الانتخابية بالاستعانة بعدد من المستشارين من هيئة النيابة الإدارية ومساعديهم، على أن يدلي الأعضاء بأصواتهم من خلال اختيار المرشح عبر شاشة إلكترونية أمام القاضي المختص، ليتم تسجيل التصويت فورًا.

وكان الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قد أصدر القرارين رقمي 50 و54 لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات الانتخابية.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من المستشار طارق عبد العزيز مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل، والنائبة الدكتورة أمل رمزي، والكاتب الصحفي حمادة بكر، واللواء أحمد الشاهد، وحاتم رسلان، إلى جانب عدد من القيادات الإدارية والتنظيمية بالحزب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.