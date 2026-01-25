الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السجن المشدد 15 عاما لثلاثة متهمين بقتل شخص في الإسكندرية

محكمة الاسكندريه
محكمة الاسكندريه
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار ياسر أبو العينين بركات، والمستشار طارق محمد هريدي، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي بمعاقبة كل من " أ.ش.ع" و" م.ح.ا" و" م.ا.م" بالسجن المشدد 15 سنة وبمعاقبة المتهم " ص.ن.ا" بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية لاتهامهم بقتل المجني عليه " م.م.م".

مقترح برلماني لتقنين استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي

قاعة الطفل تزين معرض القاهرة للكتاب 2026، تعرف على الفعاليات والأنشطة (صور)

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 23085 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط القسم بقيام المتهمين بالتعدي علي المجني عليه بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه بتاريخ الواقعة انعقدت جلسة عرفية بين أهلية المتهمين والمجني عليهم، وبعد أن انفض ذلك المجلس، الذي أسفر بالحكم على المتهم الأول وآخرين بتقديم الاعتذار.

وحال تواجد المجني عليهما الأول " م.م.م" م.ا.ع" امام سكنهم فوجئوا بقدوم توك توك يستقله المتهم الأول والثاني وآخر وبحوزتهما أسلحة بيضاء، وعند اقترابهم أضرموا النيران بزجاجة تحتوي على مادة البنزين على المجني عليهما، فأصيب المجني عليه الأول بحروق بمختلف جسده وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وخضع لعمليات طبية، ولكن حالته الصحية تدهورت وتوفى متأثرا بإصابته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنايات مستأنف الإسكندرية مستأنف الإسكندرية قسم شرطة الرمل ثان

مواد متعلقة

بسبب فيديو التعذيب، الأمن يضبط مرتكبي واقعة قتل كلب داخل قفص بالقاهرة

شروط التقدم لمنحة علماء المستقبل بالجامعات المصرية 2026

1424 مواطنا يتلقون خدمات قافلة طبية مجانية في السوالم بدمياط (صور)
ads

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، ارتفاع في سعر الفراخ اليوم الأحد 25 يناير 2026

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة 23 بالبريميرليج

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

أنجولا تهزم نيجيريا وتحيي آمال الجزائر في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأحد

الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي منتقدا ليفربول ومحمد صلاح: اقفتقدوا غريزة الحسم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاحد 25 يناير 2026 في الأسواق

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلي اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأحد

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الأحد 25 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليس في الإمكان أبدع مما كان، كتاب يفتح أعمق إشكاليات علم الكلام في جناح حكماء المسلمين

قصة أول صلاة صلاها النبي بعد تحويل القبلة 

كيف نستثمر شهر شعبان؟ ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية