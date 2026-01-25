السجن المشدد 15 عاما لثلاثة متهمين بقتل شخص في الإسكندرية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار ياسر أبو العينين بركات، والمستشار طارق محمد هريدي، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي بمعاقبة كل من " أ.ش.ع" و" م.ح.ا" و" م.ا.م" بالسجن المشدد 15 سنة وبمعاقبة المتهم " ص.ن.ا" بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية لاتهامهم بقتل المجني عليه " م.م.م".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 23085 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط القسم بقيام المتهمين بالتعدي علي المجني عليه بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه بتاريخ الواقعة انعقدت جلسة عرفية بين أهلية المتهمين والمجني عليهم، وبعد أن انفض ذلك المجلس، الذي أسفر بالحكم على المتهم الأول وآخرين بتقديم الاعتذار.

وحال تواجد المجني عليهما الأول " م.م.م" م.ا.ع" امام سكنهم فوجئوا بقدوم توك توك يستقله المتهم الأول والثاني وآخر وبحوزتهما أسلحة بيضاء، وعند اقترابهم أضرموا النيران بزجاجة تحتوي على مادة البنزين على المجني عليهما، فأصيب المجني عليه الأول بحروق بمختلف جسده وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وخضع لعمليات طبية، ولكن حالته الصحية تدهورت وتوفى متأثرا بإصابته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

