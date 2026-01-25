ضبط عاطلين بتهمة خطف هاتف سيدة بالتجمع الخامس

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بخطف هاتف سيدة أثناء سيرها فى الشارع باستخدام دراجة نارية بمنطقة التجمع الخامس.

رصدت مديرية أمن القاهرة تعليقا مدعوما بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتفها المحمول بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتمكن رجال الأمن من تحديد القائمة على النشر، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبسؤالها، أفادت بتعرضها لسرقة هاتفها المحمول من قبل شخصين كانا يستقلان دراجة نارية دون لوحات معدنية، وذلك بأسلوب الخطف أثناء سيرها بمنطقة التجمع الخامس.

وتمكن رجال المباحث من تحديد مرتكبي الواقعة وضبطهما، وتبين أنهما عاطلان، لهما معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، والتي تبين أنها مبلغ بسرقتها.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة.

شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة:

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

