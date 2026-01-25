الأحد 25 يناير 2026
إجراء تحليل مخدرات لسائق في حادث تصادم بالبدرشين

أمرت نيابة البدرشين بإحالة سائق سيارة إلى الطب الشرعي وأخذ عينة من دمائه لإجراء تحليل مخدرات له على خلفية اتهامه بصدم دراجة نارية أعلى الطريق بمنطقة البدرشين، مما أسفر عن إصابة مستقلي الدراجة النارية وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

حادث تصادم بالبدرشين 

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة البدرشين، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.   

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة بدراجة نارية أعلى الطريق بالبدرشين، مما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حوادث الطرق المرورية 

تُعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر المادية، والإصابات البشرية، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنبها من خلال اتباع النصائح، أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات اللافتات، والطرق، والإشارات الضوئية، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

