“اوعي يا أمي” كانت كلماته الأخيرة، تفاصيل جديدة فى مقتل شاب دفاعا عن والدته في حدائق القبة

في واقعة مأساوية تهز القلوب قبل الشوارع، تحول خلاف بسيط على “نصف جنيه” إلى جريمة دامية أنهت حياة شاب في ريعان شبابه، بعدما تلقى طعنة قاتلة في رقبته من زبون أثناء دفاعه عن والدته بمنطقة حدائق القبة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان، الذين أكدوا أن الواقعة بدأت عندما حضر أحد الأشخاص لشراء 2 كيلو طماطم من بسطة خضروات تمتلكها والدة المجني عليه، واعترض على السعر المحدد بـ6.5 جنيه للكيلو، مصرا على دفع 6 جنيهات فقط، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية، وتعدى المتهم بالسب اللفظى على الأم ونجلها.

وأضاف الشهود، أنهم تمكنوا من فض المشاجرة وغادر المتهم المكان غاضبا، وهو يهددهم بالعودة مرة أخرى، وبالفعل عاد بعد دقائق قليلة وهو يحمل سلاحا أبيض، محاولا الاعتداء على والدة البائع.

وأشار شهود العيان، أنه أثناء محاولة المتهم التعدي على والدة بائع الخضار تدخل نجلها لحمايتها، مرددا: “اوعي يا أمي”، قبل أن يفاجأ بطعنة قاتلة في رقبته سقط بعدها على الأرض غارقا في دمائه.

وأوضح شهود عيان أن المجني عليه كان العائل الوحيد لأسرته، ويتحمل مسئولية الإنفاق على والدته المريضة وأشقائه، بعد أن ترك التعليم مبكرًا من أجل إعالة أسرته وتجهيز شقيقاته.

مقتل بائع خضراوات بحدائق القبة

كانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة حدائق القبة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما قتيلا بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة بائع خضروات به عدة إصابات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة كلامية بين المجني عليه وآخر بسبب خلافات بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بقتل صديقه طعنا بسلاح أبيض وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

تنص المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

