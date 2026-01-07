سماع أقوال الشهود في واقعة مقتل طالب على يد صديقه بحدائق القبة

18 حجم الخط

تستمع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لأقوال الشهود في واقعة مقتل شاب على يد صديقه طعنا بسلاح أبيض أثناء مشاجرة بينهما داخل محل بلايستيشن في منطقة حدائق القبة.

فما تحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة في المكان تمهيدا لتفريغها.

مقتل شاب بحدائق القبة

كانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد تلقت إخطارا من قسم شرطة حدائق القبة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما داخل محل بلايستيشن بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به طعنة فى القلب، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة كلامية بين المجنى عليه وصديقه داخل محل بلايستيشن بسبب خلاف على المكسب والخسارة فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض حتى سقط على الأرض مفارقا الحياة وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

