إحالة مراهق قتل صديقه بسبب خلافهما حول لعب البلاي ستيشن بحدائق القبة للمحاكمة

18 حجم الخط

أمرت نيابة الطفل بالأميرية بإحالة مراهق متهما بقتل صديقه بسبب خلافهما حول لعب البلاي ستيشن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، لمحكمة جنايات القاهرة

وقال الشهود للنيابة: إن المتهم والمجني عليه دائما التشاجر، مشيرين إلى أنه في يوم الواقعة نشبت مشادة عادية بينهما كالعادة حول أسبقية الجلوس، فقام المتهم بسب الضحية بوالدته فرفض الأخير وتصدى لاعتدائه وتطور الأمر إلى مشاجرة خرجا على إثرها من محل البلاي ستشين ثم طعنه طعنتين نافذتين فأسقطه قتيلا وسط الشارع وفر هاربا قائلا: "قتلته ومش هاخد فيه إعدام علشان طفل".

وكانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما غارقا في دمائه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات اللازمة وسؤال شهود العيان تبين أن مشادة كلامية نشبت بين مراهقين يلعبان بلاي ستيشن في أحد المحال بمنطقة حدائق القبة، حيث تباهى الجاني الذي يبلغ من العمر 15 سنة بفوزه على الضحية البالغ من العمر 17 سنة في لعبة البلاي ستيشن تطورت إلى مشاجرة أقدم فيها الأول على طعن الثاني بسلاح أبيض فأسقطه قتيلا.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حدائق القبة في ضبط المتهم، كما تم نقل جثة المجني عليه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

عقوبة القتل

وتنص المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

عقوبة القتل

وتنص المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.