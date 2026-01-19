الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة مراهق قتل صديقه بسبب خلافهما حول لعب البلاي ستيشن بحدائق القبة للمحاكمة

حبس، فيتو
حبس، فيتو
18 حجم الخط

أمرت  نيابة الطفل بالأميرية بإحالة مراهق متهما بقتل صديقه بسبب خلافهما حول لعب البلاي ستيشن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، لمحكمة جنايات القاهرة

وقال الشهود للنيابة: إن المتهم والمجني عليه دائما التشاجر، مشيرين إلى أنه في يوم الواقعة نشبت مشادة عادية بينهما كالعادة حول أسبقية الجلوس، فقام المتهم بسب الضحية بوالدته فرفض الأخير وتصدى لاعتدائه وتطور الأمر إلى مشاجرة خرجا على إثرها من محل البلاي ستشين ثم طعنه طعنتين نافذتين فأسقطه قتيلا وسط الشارع وفر هاربا قائلا: "قتلته ومش هاخد فيه إعدام علشان طفل".

وكانت مباحث  قسم شرطة حدائق القبة قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما غارقا في دمائه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات اللازمة وسؤال شهود العيان تبين أن مشادة كلامية نشبت بين مراهقين يلعبان بلاي ستيشن في أحد المحال بمنطقة حدائق القبة، حيث تباهى الجاني الذي يبلغ من العمر 15 سنة بفوزه على الضحية البالغ من العمر 17 سنة في لعبة البلاي ستيشن تطورت إلى مشاجرة أقدم فيها الأول على طعن الثاني بسلاح أبيض فأسقطه قتيلا.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حدائق القبة في ضبط المتهم، كما تم نقل جثة المجني عليه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

عقوبة القتل

وتنص  المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 

عقوبة القتل

وتنص  المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الطفل بالأميرية قسم شرطة حدائق القبة محكمة جنايات القاهرة حدائق القبة النيابة العامة

مواد متعلقة

إحالة طفل متهم بقتل مسنة بالخطأ في المرج للمحاكمة

تنكرا في نقاب، أمر ضبط وإحضار لمتهمين بقتل وسرقة سيدة في بولاق الدكرور

حبس المتهم بقتل صديقه في حلوان
ads

الأكثر قراءة

بعد قليل، انطلاق المؤتمر الدولي الـ 36 للأعلى للشئون الإسلامية برعاية السيسي

اللتر يتراجع 9 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025 بعد تتويج السنغال باللقب

أخبار مصر: مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان، انخفاض أسعار اللحوم، هبة السيسي تروي تفاصيل إصابتها بالسرطان، انفراجة اقتصادية

إيراد النهر يتراجع، باحث بحوض النيل: التدفق غير منتظم ومنسوب بحيرة سد النهضة ينخفض

انتهى الحلم، ماذا قالت صحف المغرب عقب خسارة لقب أمم أفريقيا؟

الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي صباح اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"البحوث الإسلامية" يوضح فضل شهر شعبان واستحباب طاعة الله في وقت الغفلة (فيديو)

منها تحويل القبلة، ما فضائل شهر شعبان والأحداث التي ذكرت فيه؟

بدايته غدا، دعاء استقبال شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية