ثقافة وفنون

آمبر هيرد بعد محاكمة جوني ديب: فقدت القدرة على التعبير

آمبر هيرد، فيتو
آمبر هيرد، فيتو
تحدث الممثلة الشهيرة آمبر هيرد، لأول مرة عن تأثير محاكمة جوني ديب على حياتها.

وقال أمبر في تصريحات صحفية،:"لم أكن أتصور أن الأمور قد تسوء إلى هذا الحد بالنسبة لي كامرأة، وأنني أفقد القدرة على التعبير عن رأيي.. لقد فقدت القدرة على الكلام.. لست هنا لأروي قصتي، ولا أريد أن أرويها.. في الحقيقة، لا أريد استخدام صوتي بعد الآن.. هذه هي المشكلة".

تسوية قضية آمبر هيرد مع جوني ديب

وكانت آمبر هيرد، اعلنت عن تسوية قضيتها مع طليقها جوني ديب، وذلك عبر بيان نشرته علي حسابها الرسمي علي موقع الفيديوهات والصور “انستجرام”.

وقالت  آمبر هيرد خلال بيانها:" اتخذت هذا القرار الصعب بعد أن فقدت كامل إيماني بالقضاء الأمريكي الفاسد، هذا القرار صعب للغاية، وجاء بعد قدر كبير من المداولات، من المهم بالنسبة لي أن أقول إنني لم أختر هذا مطلقًا..  لقد دافعت عن حقي، ونتيجة ذلك تدمرت حياتي.. إن التشهير الذي واجهته على وسائل التواصل الاجتماعي، هو نسخة مضخمة من الإساءات التي تواجهها النساء عندما تكون الضحية".

صوّرت آمبر هيرد التسوية على أنها الملاذ الأخير، خلال بيانها، قائلة: "فرصة أخيرة لتحرير نفسي من شيء، حاولت تركه منذ أكثر من ست سنوات، وبشروط يمكنني الموافقة عليها.. لم أعترف بأي اعتراف، هذا ليس عملًا من أعمال التنازل.. لا توجد قيود أو كمامات فيما يتعلق بتحرك صوتي إلى الأمام".

فيما لم تفصح آمبر هيرد، خلال بيانها، عن شروط التسوية، التي توصلت إليها مع جوني ديب.

أكثر المشاهير المكروهين عام 2023

كشف موقع Ranker، لاستطلاعات الرأي الأشهر حول العالم، عن قائمة أكثر المشاهير المكروهين في العالم لعام 2023.

وتصدرت النساء، المراكز الأربعة الأولى، في استطلاع الرأي، فيما احتلت الممثلة الشهيرة، آمبر هيرد، المركز الأول، كأكثر شخص مكروه في عام ٢٠٢٣، وذلك بسبب محاكمتها الشهيرة مع زوجها السابق الممثل جوني ديب، التي جعلت الكثير حول العالم، يتهمونها بالكذب والخداع.

Amber Heard & Daughter

آمبر هيرد عن تأثير محاكمة جوني ديب آمبر هيرد آمبر هيرد وجوني ديب آمبر هيرد عن تأثير محاكمة

