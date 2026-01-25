يوسف شاهين، قصة المخرج الضال الذي كسر عقدة الخواجة وقاد مصر إلى العالمية

18 حجم الخط

تحتفل الأوساط الفنية والأدبية اليوم بمئوية المخرج العالمي يوسف شاهين الذى ولد فى مثل هذا اليوم 25 يناير عام 1926، فتقام الأمسيات والاحتفالات، وقد بدأت احتفالات مئوية شاهين منذ شهور فى مهرجان الجونة ومهرجان القاهرة السينمائي، ويقيم صندوق التنمية الثقافية مساء اليوم أمسية فكرية خاصة بمركز إبداع سينما الهناجر تحت عنوان "حوار مع شاهين".

يوسف شاهين، مخرج عبقري عرف بالمخرج المشاغب، والمخرج المجنون، أفلامه مثيرة للجدل، دخل قائمة أفضل 100 فيلم بـ 12 عملا، وصل أغلبها إلى العالمية، هي على الترتيب: الأرض، باب الحديد، الناصر صلاح الدين، صراع في الوادي، إسكندرية ليه، العصفور، عودة الابن الضال، المهاجر، الاختيار، جميلة، ابن النيل، حدوتة مصرية.

المخرج يوسف شاهين

ولد يوسف جبرائيل شاهين الشهير بـ يوسف شاهين فى مثل هذا اليوم عام 1926 في الإسكندرية لأب لبناني وأم من أصول يونانية، عشق السينما منذ صغره، درس فنون المسرح بمعهد باسادينا المسرحي، وعاد وهو في سن الـ 23 ليخرج أول أفلامه "بابا أمين" بمساعدة المخرج الإيطالي أورفانيللى.

35 فيلما علامة فى السينما

امتدت رحلة يوسف شاهين في الإخراج أكثر من نصف قرن قدم خلالها 35 فيلما هي علامة في السينما المصرية منها: فيلمه "ابن النيل" الذي شارك به في مهرجان كان للمرة الأولى تبعه أفلام: باب الحديد، الناصر صلاح الدين عام 1963، عودة الابن الضال، بياع الخواتم للمطربة فيروز، انت حبيبى لشادية، سكوت حانصور، كان آخرها فيلم "هي فوضى" بالإضافة إلى خمسة أفلام قصيرة.

دور قناوى فى باب الحديد

قام المخرج يوسف شاهين بالتمثيل فى بعض أفلامه، ومن أشهر أدواره التمثيلية دورا وصفه النقاد بالعبقري هو دور قناوي في فيلم " باب الحديد"ويعلق على قيامه بالتمثيل إلى جانب الإخراج فى بعض أفلامه فيقول: اتجاهي إلى السينما التي عشقتها منذ صغرى جاء لإرضاء هوايتي وكل عمل أؤديه بنجاح يسعدني سواء في التمثيل أو الإخراج، ولو أني لم أمثل إلا مرة واحدة في فيلم "باب الحديد" وقد اختارني المنتج لهذا الدور - دور قناوي-

يوسف شاهين فى دور قناوى

وأكد يوسف شاهين أن ما عدا دور قناوى كان مجرد ظهورا فقط وليس تمثيلا في إسكندرية كمان وكمان، مشهد في حدوتة مصرية، وآخر في إسماعيل يس في الطيران، وفي لقطة خاطفة في فيلم "ابن النيل ".

أفلام يوسف شاهين تحمل الرمزية فى كثير منها ولها إسقاطات سياسية ودينية حتى أنه اصطدم بسببها بالسلطة والرقابة والأزهر فى عدد من أفلامه منها: العصفور الذي منع عرضه بسبب تناوله أسباب نكسة 67 واتهام الحكام العرب وما زال ممنوعا حتى الآن، أيضا منع عرض فيلمه "المهاجر" الذي اعتبر أنه يقدم قصة نبى الله يوسف عليه السلام، وكذلك فيلم "المصير" عن قصة ابن رشد، حتى فيلمه الأخير "هي فوضى" بسبب تعريته للواقع المصرى.

رباعية الاسكندرية تحكي قصة حياته

قدم المخرج العالمى يوسف شاهين سيرته الذاتية وحياته الشخصية منذ كان طفلا في المدرسة من خلال أربعة أفلام أطلق عليها رباعية الإسكندرية عكس فيها الحياة السياسية والاجتماعية في مصر وهي: إسكندرية ليه، حدوتة مصرية، إسكندرية كمان وكمان، إسكندرية نيويورك.

جائزة الدولة التقديرية

حصل المخرج الفنان يوسف شاهين جوائز وتكريمات عديدة طوال مشواره مع الإخراج، وكان أهم التكريمات حصوله على جائزة اليوبيل الذهبي في مهرجان كان عام 1977 عن فيلمه "المصير"، كما فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان قرطاج عن فيلم "الاختيار" عام 1970، وعن فيلمه "إسكندرية ليه" فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان برلين، وعلى جائزة فرانسوا شاليه عن فيلم "الآخر"عام 1999، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 1994.

