"حدوتة مصرية" على مسرح المنارة، أعمال يوسف شاهين تُضيء معرض القاهرة للكتاب (صور)

انطلق مساء اليوم الجمعة، حفل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 57 لعام 2026، باحتفالية فنية استضافها مسرح مركز المنارة الدولي للمؤتمرات تحت عنوان "حدوتة مصرية".

مئوية يوسف شاهين

وجاء الحفل تزامنًا مع مرور 100 عام على ميلاد المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، ليمزج بين عوالم الأدب وسحر السينما في ليلة استثنائية.

وشهد الحفل حضورًا لعدد من المثقفين والمسئولين، حيث أحيت أوركسترا وكورال اتحاد الفيلهارموني بقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي، الذكرى المئوية لـ "الأستاذ يوسف شاهين"، برؤية إخراجية متميزة للمخرج أحمد البوهي.

وقدمت الأوركسترا توزيعات سيمفونية لأشهر المقطوعات التي صاحبت روائع شاهين السينمائية، مما أعاد إحياء الهوية البصرية لأفلامه من خلال الموسيقى.

أعمال يوسف شاهين

وتألق خلال الحفل كوكبة من الفنانين، من بينهم: أميرة رضا، وعبد العزيز سليمان، وعلياء ندا، وفاروق محمد فاروق. حيث قدموا باقة من الخالدات الغنائية التي ارتبطت بوجدان الجمهور العربي، ومن أبرزها أغاني: "حدوتة مصرية"، و"إزاي تكون"، و"آدم وحنان"، بالإضافة إلى الأغنية الحماسية "علي صوتك" وموسيقى "مفترق الطرق".

كما استمتع الجمهور باستعادةالأعمال التراثية السينمائي من خلال المقطوعات الموسيقية الخالدة لفيلمي "الأرض" و"المصير"، والتي عكست فلسفة شاهين في الدفاع عن الأرض والحرية والتنوير.

ويأتي هذا الاحتفاء ليؤكد على الدور المحوري الذي لعبه يوسف شاهين في تاريخ الفن المصري والعالمي، كواحد من أبرز المبدعين الذين نقلوا الحكاية المصرية إلى آفاق عالمية.

