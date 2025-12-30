الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

البرومو الرسمي لمسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على شاشة ON

مسلسل قمسة العدل،
مسلسل قمسة العدل، فيتو
18 حجم الخط

طرحت قناة "ON"، البرومو الرسمي لمسلسل "قسمة العدل" بطولة النجمة إيمان العاصي، والمقرر عرضه قريبًا وحصريًا على شاشتها.

 

المسلسل بطولة مجموعة من النجوم من بينهم: رشدى الشامى، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عنانى، خالد أنور، دعاء حكم، كريم العمرى، وعلاء قوقة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.

 

مسلسل قسمة العدل

ويناقش مسلسل "قسمة العدل" العديد من القضايا المهمة في المجتمع المصرى، منها قضية المساواة في الميراث بين الذكور والإناث، وما يترتب عليها من أزمات اجتماعية وقانونية، حيث تدور أحداث العمل في قالب درامي مشوق.

 

إيمان العاصي

وتلعب إيمان العاصي خلال العمل شخصية مريم التي تعيش مع زوجها ولكن لظروف خارجة تطلب الطلاق منه، وتعود لمنزل والدها لتسكن مع أشقائها الثلاثة وتعمل في المحاماة، وترفع قضية لمساواتها في الميراث مع إخوتها الذكور، مما يجعل القضية حينها حديث وسائل الصحافة والإعلام.

 

فيلم في عز الضهر

من جانب آخر كانت شاركت إيمان العاصي مؤخرا في بطولة فيلم “في عز الضهر”.

 

فيلم فى عز الضهر بطولة مينا مسعود وتشاركه البطولة إيمان العاصى، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى، ويشارك في البطولة شيرين رضا وبيومي فؤاد ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي ومحمد عز وهو من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

مسلسل قسمة العدل ابطال مسلسل قسمة العدل قناة ON الفن اخبار الفن

