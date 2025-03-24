السيناريست عمرو سمير عاطف: أفكر في مسلسل «الشرنقة» منذ 5 سنوات.. وغموضه جذب المشاهدين.. وتفاجأت بأداء مريم الخشت

>> العمل الجيد يفرض نفسه بقوة مهما كانت الظروف وبصرف النظر عن موسم العرض

>> موجة السيت كوم انحسرت فى العالم كله.. ومن الممكن أن تعود بصيغة أخرى وشكل تاني

يعد السيناريست عمرو سمير عاطف واحدا من أهم الأسماء فى عالم الكتابة والتأليف فى مصر والوطن العربي، كما أنه من المؤلفين الذين لا يلجأون إلى أبسط الحلول، بل يحرص دوما على خلق عوالم كاملة تأسر المشاهد وتأخذه إلى أبعاد لم يتخيلها من قبل من خلال إعداد حبكات مشوقة تجعل الجمهور متيقظًا طوال الوقت، وعبر رسم شخصيات عالمه بعناية لتبدو على الشاشة كأنهم شخوص من “لحم ودم”.

وفى الموسم الرمضانى الحالي، أطل عمرو سمير عاطف على الجمهور بعمل مختلف كعادته، وهو مسلسل “الشرنقة”، الذى لم يكن مجرد اسم عابر وسط زحام الأعمال الدرامية، بل هو مسلسل فرض نفسه بقوة، ليحجز مكانًا مميزًا فى السباق الرمضاني،

كما أنه أثار حالة من الفضول والتساؤلات منذ لحظاته الأولى عبر اختيار ذكى للاسم، وبناء متماسك للأحداث، وغموض مدروس جعل المسلسل تجربة فريدة لمحبى الدراما غير التقليدية.

وفى هذا الحوار، نفتح أبواب عالم “الشرنقة” ونسافر فى رحلة داخل عقل صانعه.. وهذا هو نص الحوار:

* فى البداية.. كيف جاءت لك فكرة مسلسل الشرنقة وما السر وراء اختيار الاسم؟

أفكر فى فكرة مسلسل الشرنقة منذ خمس سنوات تقريبا، واسم المسلسل له علاقة بمضمونه والذى اتضح مع تتابع الحلقات.

* المسلسل يحتوى على قدر كبير من الغموض، خاصة فى أولى حلقاته، لماذا اخترت هذا الأسلوب فى حكى الأحداث؟

اخترت هذا الأسلوب فى حكى الأحداث لأن له علاقة بمضمون العمل، فهو له علاقة بأن البطل تائه بين عالم يعيش فيه وعالم آخر، وهذا فى حد ذاته شيء غامض لذا وقع اختيارى على هذا الشكل فى الحكي.

* ألم تشعر بأى قلق من أن يبعد هذا الغموض الجمهور عن العمل فى بدايته؟

بالعكس، الغموض يعد من أهم الوسائل التى تجذب المشاهدين، فهو محبوب وله جمهور.

* هل توقعت حجم ردود الأفعال على المسلسل خاصة أنه يعرض حصرى على منصة Watchit فى ظل وجود عدد كبير من المسلسلات التى تعرض على القنوات؟

مبسوط جدا من ردود الأفعال على مسلسل الشرنقة، وكل من تابع وشاهد العمل أبدوا إعجابهم به و”دى حاجة هايلة جدا” وأحمد الله عليها.

* فى رأيك، هل كان المسلسل سيحظى بنجاح أكبر إذا عرض فى الأوف سيزون؟

لا أعلم إذا عرض المسلسل فى “الأوف سيزون” هل كان نجاحه سيصبح أكبر أو أقل، ”دى حاجة مش متأكد منها” ولكن هناك قاعدة تقول إن العمل الجيد يفرض نفسه بقوة مهما كانت الظروف.

* هل هناك ممثل فاجأك بأدائه أو جاء أداؤه تماما كما تخيلت وأنت تكتب؟

هناك كثير من الممثلين فاجأونى بأدائهم مثل مريم الخشت، “أنا عارف إنها جيدة” ولكننى لم أكن أعلم أنها “جيدة للدرجة دي”، وأحمد داود كان رائعا وجميعهم “كانوا متميزين جدا”.

*هل تابعت أى أعمال أخرى فى رمضان غير الشرنقة؟

لم أتابع حتى الآن أى عمل فى رمضان ولكننى بالتأكيد سأتابع إن شاء الله.

* قدمت عديدا من أعمال “السيت كوم” الناجحة مثل تامر وشوقية، هل تظن أن هذه النوعية من الأعمال الدرامية يمكن أن تعود مرة أخرى؟

موجة السيت كوم انحسرت فى العالم كله، ليس فقط فى مصر، كان السيت كوم والأعمال الكوميدية صاحبة السيطرة على الإنتاج التليفزيونى العالمى فى التسعينيات بشكل كبير، لكن فى الأخير نسبة الكوميديا ليس من المفترض أن تكون هى الغالبة، أى أنه ليس صحيحا أن تكون معظم المسلسلات كوميدية، هذا أمر خاطيء،

فمن المفترض أن تكون الكوميديا موجودة فى الأعمال بنسبة تتراوح من ٢٠ إلى ٢٥ ٪ وهذه نسبة كبيرة، إنما فى التسعينيات كان أكثر من ٧٠٪ من الأعمال الناجحة كوميدية وهذا بالطبع كان “كتير”، وحينما ظهرت أعمال مهمة فى الخارج وفى مصر أخذت الضوء من الأعمال الكوميدية، وهذا الأمر استمر،

وفيما يتعلق بإمكانية عودة السيت كوم مرة أخرى فأنا أعتقد أنه الممكن أن يعود من جديد ولكن بصيغة أخرى و”شكل تاني”.

* تعاونت مع يوسف الشريف فى أكثر من عمل ناجح، هل يمكن أن يجمعكما قريبًا عمل جديد؟

فيما يتعلق بالفنان يوسف الشريف، لا يوجد أى مانع أن نتعاون مرة أخرى، ولكن “مفيش حاجة معينة اتكلمنا فيها.. ويمكن يكون فى حاجة قريب”.

* السندباد وبكار وغيرهما، أعمال هادفة للأطفال من تأليفك. هل هناك أى أعمال جديدة قريبًا للأطفال؟

بالنسبة لأعمال الأطفال فإن الموضوع يحتاج جهة إنتاج، لذا إذا كان هناك أى جهة إنتاج متحمسة لإنتاج أعمال للأطفال فبالطبع أنا “سأتحمس لهذا الشيء جدا جدا”، وحينها أكيد سأقدم أعمالا للأطفال.

* وأخيرًا، هل هناك أعمال سينمائية جديدة للمؤلف عمرو سمير عاطف؟

بالنسبة للسينما لا، لا توجد أعمال محددة فى الفترة الحالية، وإن كنت قد عملت على مشروع فى السعودية، ومن الممكن أن نكمله العام المقبل.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"



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