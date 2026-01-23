درب البرابرة يتزين بزينة رمضان.. اللابوبو وقنديل البحر وتليفزيون فنانيس تريند العام.. الأسعار تبدأ من 5 جنيهات.. وإقبال كثيف على الخيامية (فيديو وصور)

18 حجم الخط

مع اقتراب حلول الشهر الكريم، بدأت ملامح الفرحة ترتسم في أزقة منطقة "درب البرابرة" بالعتبة، القلب النابض لزينة رمضان في مصر.

وبينما يستعد المواطنون لاستقبال رمضان ٢٠٢٦، تبرز صيحات جديدة ومبتكرة في عالم الديكور والفوانيس، حيث يمتزج التراث بالتكنولوجيا ليقدم تجربة بصرية فريدة تناسب كافة الأذواق والميزانيات.

تليفزيون "فنانيس".. أيقونة ديكور رمضان 2026

في واجهة المحلات، يخطف الأنظار "تليفزيون فنانيس"، الذي يُعد الحصان الأسود والمنافس الأقوى في تريند رمضان ٢٠٢٦.

يوضح "عمر"، أحد أقدم بائعي الزينة في درب البرابرة، أن هذا التليفزيون يعمل بالبطاريات أو الكهرباء، ويقدم محتوى بصريًا يجسد شخصيات فنانيس الشهيرة، ويبدأ سعره من ١٢٠٠ جنيه، ليصبح قطعة الديكور الأكثر طلبًا لمن يبحث عن التميز في رمضان ٢٠٢٦.

من الـ "لابوبو" إلى "قنديل البحر".. فوانيس الأطفال بشكل جديد

لم يعد الفانوس التقليدي هو الخيار الوحيد للأطفال في رمضان ٢٠٢٦. يشير عمر إلى أن هذا العام شهد ظهور فوانيس "اللابوبو" و"قنديل البحر" كأبرز التريندات التي تجذب الصغار، بأسعار تبدأ من ٢٠٠ جنيه.

ولم يغب الفانوس الاقتصادي عن المشهد، حيث تتوفر فوانيس بلاستيكية صغيرة بأسعار تبدأ من ١٠ جنيهات فقط، وفوانيس بلاستيكية متنوعة من ٥٠ جنيهًا، بالإضافة إلى الفانوس السداسي الذي يتضمن "عروسة" بالداخل بسعر ٩٩ جنيهًا، مما يجعل فرحة رمضان ٢٠٢٦ متاحة لكل طفل.

ديكورات المنزل.. أناقة "المكرمية" و"الخيامية"

تتنوع خيارات تزيين المنازل في رمضان ٢٠٢٦ لتشمل "المكرميات" اليدوية على شكل نجوم أو فوانيس، والتي تبدأ أسعارها من ١١٠ جنيهات، مما يضفي لمسة "هاند ميد" راقية. أما عشاق التراث، فيمكنهم اقتناء فوانيس "الخيامية" التي تتراوح أسعارها بين ٧٥ جنيهًا وتصل إلى ٣٠٠ جنيه للأحجام الكبيرة (متر وعشرين سم).

ولإكمال مظهر السفرة الرمضانية، يتوفر طقم "الرانر والكوشنز" بسعر ١٧٥ جنيهًا، مع "تمرة" لتقديم التمر بسعر ٢٥ جنيهًا، وأدوات مائدة مستوحاة من البيئة الشعبية مثل علبة المناديل ومبخرة "عربية الفول" بأسعار تتراوح بين ٥٠ و٦٥ جنيهًا، لتعزيز أجواء رمضان ٢٠٢٦ الدافئة.

الإضاءة والزينة.. بهجة تبدأ من 5 جنيهات

تظل زينة الحائط هي العنصر الأبسط والأكثر انتشارًا، حيث يبدأ سعر فرع الزينة (كرتون أو قماش مثلثات بطول ٤ أمتار) من ٥ جنيهات فقط. أما لمحبي الإضاءة الحديثة في رمضان ٢٠٢٦، فتتوفر ستارة "ليد" بتصاميم فنانيس (٤ متر) بسعر ٢٧٥ جنيهًا، وفروع نور "ليد" تبدأ من ٣٥ جنيهًا، وفوانيس "أكليريك" بأسعار تبدأ من ١١٠ جنيهات، وفوانيس "ليد" مضيئة بـ ١٣٠ جنيهًا.

حالة السوق.. استقرار في "المصري" وزيادة طفيفة في "المستورد"

وعن حركة البيع والشراء استعدادًا لـ رمضان ٢٠٢٦، يقول عمر: "الإقبال على الجملة في مستواه الطبيعي حاليًا، أما قطاع التجزئة فما زال هادئًا نسبيًا لأننا لا نزال قبل الشهر الكريم بشهر كامل، والناس تبدأ بالنزول الفعلي قبل أسبوعين من رمضان".

وبالنسبة للأسعار، كشف عمر عن تباين بين المحلي والمستورد؛ حيث شهدت المنتجات المستوردة زيادة بنسبة ٥٪ مقارنة بالعام الماضي، بينما استقرت أسعار المنتجات المصرية، بل وانخفضت أسعار بعضها، مما يجعل السوق المصري منافسًا قويًا في تجهيزات رمضان ٢٠٢٦.

سواء كنت تبحث عن التكنولوجيا في "تليفزيون رمضان" أو البساطة في "فرع الزينة"، يبدو أن رمضان ٢٠٢٦ يحمل معه تنوعًا يرضي جميع الميزانيات، ويؤكد أن بهجة المصريين بالشهر الكريم تزداد إبداعًا عامًا بعد عام.

تعتبر منطقة العتبة، وتحديدًا حي "درب البرابرة"، القلب النابض للحركة التجارية في القاهرة، والقبلة الأولى لكل من يبحث عن البهجة والمستلزمات الاحتفالية بأسعار الجملة. إليك نبذة عن تاريخ وسحر هذه المنطقة.

العتبة.. مركز القاهرة التجاري

وتعد العتبة نقطة التقاء القاهرة التاريخية بالقاهرة الخديوية. هي المركز الرئيسي الذي يربط بين مختلف أحياء العاصمة، وتشتهر بكونها "سوق كل شيء"؛ ففيها تجد الملابس، الأحذية، الكتب (سور الأزبكية)، والأجهزة الكهربائية. تاريخيًا، كانت تُسمى "عتبة الغز" ثم "العتبة الخضراء" نسبة إلى قصر "العتبة الزرقاء" الذي اشتراه الخديوي عباس حلمي الأول، ومنذ ذلك الحين تحولت إلى مركز إداري وتجاري ضخم.

درب البرابرة.. سوق الفرح والمناسبات

على بُعد خطوات من ميدان العتبة، يقع "درب البرابرة"، وهو حي ضيق في مساحته لكنه هائل في تأثيره، اكتسب الحي شهرته التاريخية كمركز لتجارة مستلزمات الأفراح، السبوع، وأعياد الميلاد، بالإضافة إلى كونه المركز الأول في مصر لتجارة النجف وأدوات الإضاءة.

