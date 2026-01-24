رسميا.. الأرثوذكسية تسجل كنيسة جديدة في إيبارشية باريس

18 حجم الخط

شهدت الأيام الماضية إتمام الإجراءات الرسمية لتسجيل كنيسة جديدة تابعة لإيبارشية باريس وشمالي فرنسا للأقباط الأرثوذكس، وذلك في مدينة دامارتان-أون-سيرڤ بمحافظة إيڤلين، المقاطعة 78، في خطوة جديدة تعكس اتساع نطاق الخدمة القبطية في فرنسا.

الكنيسة الجديدة

وتحمل الكنيسة الجديدة اسمي القديسين الأنبا كاراس الناسك والبابا كيرلس السادس، حيث تمثل إضافة روحية وخدمية جديدة لأبناء الكنيسة القبطية في المنطقة.

ويذكر أن أول قداس إلهي أُقيم بالكنيسة يعود إلى عام 2015، وقد ترأسه وقتها مثلث الرحمات نيافة الأنبا كيرلس، مطران ميلانو، في حدث شكّل انطلاقة فعلية للخدمة الكنسية بالمكان قبل استكمال إجراءات التسجيل الرسمي.

ويأتي تسجيل الكنيسة تتويجًا لسنوات من الجهود الرعوية والتنظيمية، ودعمًا لاستمرار الخدمة الكنسية لأبناء الإيبارشية في مختلف مناطق فرنسا.

الأنبا مقار يضع حجر أساس الكاتدرائية المرقسية بمدينة فاقوس

وضع نيافة الأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس، حجر أساس الكاتدرائية المرقسية بمقر المطرانية في مدينة فاقوس، بحضور مجمع الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من شعب الكنيسة.

بناء الكنيسة

وجرى العرف - عند بناء كنيسة جديدة - أن يتم وضع بعض المستندات التي توثق لزمن بناء الكنيسة والشخصيات الفاعلة وقت البناء، من بين هذه المستندات نسخة من الكتاب المقدس وصليب وصورًا لأوراق ملكية الأرض والتصريح الرسمي ببناء الكنيسة والرسومات الهندسية، إلى جانب العملات المحلية ونسخة من الصحف الصادرة يوم وُضع حجر الأساس وصورًا للأب البطريرك والأب الأسقف، وتوضع هذه الأشياء في الصندوق الخشبي الذي يتم وضعه داخل حجر الأساس.

ومن المقرر أن يحمل المذبح الرئيسي اسم القديس مار مرقس الرسول والمذبح البحري اسم يوسف العفيف وموسى النبي، إذ عاش يوسف العفيف في مدينة الديدامون التي تبعد نحو عشرة كيلومترات عن مدينة فاقوس، كما وُلد موسى النبي على أرض مصر في أرض جاسان التي تقع ضمن نطاق بلاد الشرقية، أما المذبح القبلي، فسيُسمّى باسم العائلة المقدسة التي باركت أرض الشرقية خلال رحلتها المباركة في مصر.

الأرثوذكسية تناقش خارطة طريق لجنة ذوي القدرات الخاصة

عقدت لجنة ذوي القدرات الخاصة المنبثقة من لجنة الرعاية والخدمة بالمجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اجتماعًا لوضع خارطة طريق لنشاطها القادم، وذلك في دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة بحضور صاحبي النيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر مقرري اللجنة الفرعية، حيث تم مناقشة ومتابعة إجراءات انطلاق أنشطة اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وعلى هامش الاجتماع، زار نيافة الأنبا إيلاريون مزار القديس الأنبا برسوم، وكذلك مزار المتنيح نيافة الأنبا بولس ومزار المتنيح نيافة الأنبا بيسنتي أسقفي إيبارشية حلوان السابقين.

