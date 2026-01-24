الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رسميا.. الأرثوذكسية تسجل كنيسة جديدة في إيبارشية باريس

كنيسة فرنسا
كنيسة فرنسا
18 حجم الخط

 شهدت الأيام الماضية إتمام الإجراءات الرسمية لتسجيل كنيسة جديدة تابعة لإيبارشية باريس وشمالي فرنسا للأقباط الأرثوذكس، وذلك في مدينة دامارتان-أون-سيرڤ بمحافظة إيڤلين، المقاطعة 78، في خطوة جديدة تعكس اتساع نطاق الخدمة القبطية في فرنسا.

 

الكنيسة الجديدة

وتحمل الكنيسة الجديدة اسمي القديسين الأنبا كاراس الناسك والبابا كيرلس السادس، حيث تمثل إضافة روحية وخدمية جديدة لأبناء الكنيسة القبطية في المنطقة.

ويذكر أن أول قداس إلهي أُقيم بالكنيسة يعود إلى عام 2015، وقد ترأسه وقتها مثلث الرحمات نيافة الأنبا كيرلس، مطران ميلانو، في حدث شكّل انطلاقة فعلية للخدمة الكنسية بالمكان قبل استكمال إجراءات التسجيل الرسمي.

ويأتي تسجيل الكنيسة تتويجًا لسنوات من الجهود الرعوية والتنظيمية، ودعمًا لاستمرار الخدمة الكنسية لأبناء الإيبارشية في مختلف مناطق فرنسا.

الأنبا مقار يضع حجر أساس الكاتدرائية المرقسية بمدينة فاقوس

 

وضع نيافة الأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس، حجر أساس الكاتدرائية المرقسية بمقر المطرانية في مدينة فاقوس، بحضور مجمع الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من شعب الكنيسة. 

 

بناء الكنيسة

 

وجرى العرف - عند بناء كنيسة جديدة - أن يتم وضع بعض المستندات التي توثق لزمن بناء الكنيسة والشخصيات الفاعلة وقت البناء، من بين هذه المستندات نسخة من الكتاب المقدس وصليب وصورًا لأوراق ملكية الأرض والتصريح الرسمي ببناء الكنيسة والرسومات الهندسية، إلى جانب العملات المحلية ونسخة من الصحف الصادرة يوم وُضع حجر الأساس وصورًا للأب البطريرك والأب الأسقف، وتوضع هذه الأشياء في الصندوق الخشبي الذي يتم وضعه داخل حجر الأساس.

ومن المقرر أن يحمل المذبح الرئيسي اسم القديس مار مرقس الرسول والمذبح البحري اسم يوسف العفيف وموسى النبي، إذ عاش يوسف العفيف في مدينة الديدامون التي تبعد نحو عشرة كيلومترات عن مدينة فاقوس، كما وُلد موسى النبي على أرض مصر في أرض جاسان التي تقع ضمن نطاق بلاد الشرقية، أما المذبح القبلي، فسيُسمّى باسم العائلة المقدسة التي باركت أرض الشرقية خلال رحلتها المباركة في مصر.

 

الأرثوذكسية تناقش خارطة طريق لجنة ذوي القدرات الخاصة

 

عقدت لجنة ذوي القدرات الخاصة المنبثقة من لجنة الرعاية والخدمة بالمجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اجتماعًا لوضع خارطة طريق لنشاطها القادم، وذلك في دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة بحضور صاحبي النيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر مقرري اللجنة الفرعية، حيث تم مناقشة ومتابعة إجراءات انطلاق أنشطة اللجنة خلال الفترة المقبلة. 

وعلى هامش الاجتماع، زار نيافة الأنبا إيلاريون مزار القديس الأنبا برسوم، وكذلك مزار المتنيح نيافة الأنبا بولس ومزار المتنيح نيافة الأنبا بيسنتي أسقفي إيبارشية حلوان السابقين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكنيسة الكنيسة الجديدة الأرثوذكسية ايبارشية باريس فرنسا الأرثوذكس

مواد متعلقة

الأنبا مقار يضع حجر أساس الكاتدرائية المرقسية بمدينة فاقوس

الأنبا فام يترأس اللقاء السنوي لكهنة إيبارشية شرق المنيا

الأنبا أكسيوس يناقش مع كهنة المنصورة ترتيبات الخدمة

الكنيسة تحيي ذكرى الأنبا أندرونيقوس، سيرة قديس وسط زمن الاضطراب
ads

الأكثر قراءة

سيدات برشلونة يتوجن بلقب السوبر الإسباني 2026 على حساب ريال مدريد

نشاط السيسي في حفل عيد الشرطة الـ74 (فيديو)

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز مانشستر سيتي

نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث بعد مرور 65 دقيقة (صور)

وزارة المالية تعلن تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مرموش يقود مان سيتي للفوز بثنائية على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

كيف تستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس بجميع المحافظات؟

رئيس مصلحة الجمارك يحسم الجدل بشأن العدول عن قرار ضريبة المحمول

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الصلح في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق

نتائج حاسمة في«دولة التلاوة» وخروج خالد عطية بعد منافسة قوية بين القرّاء

محمود كمال يتألق في «دولة التلاوة» ويقدّم واحدة من أقوى قراءاته

المزيد
الجريدة الرسمية