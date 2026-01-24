محمد إمام يروج لمسلسله في رمضان: الكينج وصل

18 حجم الخط

روج الفنان محمد إمام عبر صفحته الرسمية على فيس بوك لمسلسله الذي ينافس به في موسم رمضان الدرامي المقبل، وهو مسلسل الكينج.

حيث نشر البوستر الرسمي للمسلسل مرفقا بتعليق: “الكينج وصل.. استعدوا للي جاي علشان اللي جاي ماجاش زيه”.

وأضاف: “استنوا مسلسل الكينج على القنوات الأعلى مشاهدة Mbc وشاهد أجمد منصة في الوطن العربي في شهر رمضان إن شاء الله".

طرح البوستر الرسمي لمسلسل الكينج

وطرحت قناة mbc البوستر الرسمي لمسلسل الكينج الذى يقوم ببطولته الفنان محمد إمام تهميدًا لعرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2026، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل محمد إمام في رمضان 2026

وكان القائمون على مسلسل الكينج، بطولة الفنان محمد إمام، تعاقدوا مع المطرب محمود الليثي للغناء ضمن أحداث العمل.

ومن المقرر أن يتم عرض الأغنية خلال أحد الأفراح في الحارة الشعبية التي يسكن بها حمزة الكينج، الشخصية التي يجسدها محمد إمام، ما يعزز من الأجواء الشعبية الواقعية للمسلسل.

أحداث مسلسل الكينج

تدور أحداث مسلسل الكينج في إطار اجتماعي تشويقي حول شاب مصري يدعى "حمزة الدباح" ينتمي إلى إحدى العصابات الدولية، مما يجعله يواجه عدة تحديات يحاول التغلب عليها.

أبطال مسلسل الكينج

مسلسل الكينج من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام، ويشارك فيه كل من وميرنا جميل، وحنان مطاوع، وسامي مغاوري، وعمرو عبد الجليل، وحجاج عبد العظيم، وانتصار، وكمال أبو رية.

