محافظ القاهرة يبحث مع أعضاء مجلس الشيوخ سبل التعاون خلال المرحلة المقبلة

التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ الجدد بالقاهرة بديوان عام المحافظة، في أول لقاء عقب بدء مجلس الشيوخ أعماله لبحث سبل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مصالح المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

شهد اللقاء اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومديرى المديريات، ورؤساء الهيئات، وعدد من رؤساء الأحياء، والتنفيذيين بالمحافظة.

وخلال اللقاء، قدم محافظ القاهرة تهنئته لأعضاء المجلس متمنيًا لهم التوفيق فى أداء مهامهم التشريعية والرقابية، كما وجه الشكر والتقدير لمجلس الشيوخ السابق برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على جهودهم الوطنية خلال الدورة المنتهية.

كما هنأ محافظ القاهرة المستشار عصام الدين فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الوطنية ودعم مكانة المجلس وتعزيز دوره التشريعي والرقابي.

محافظ القاهرة يؤكد على أهمية تفعيل قنوات التواصل المؤسسي مع أعضاء مجلس الشيوخ

وأكد محافظ القاهرة على أهمية تفعيل قنوات التواصل المؤسسي مع أعضاء مجلس الشيوخ، والاستماع إلى كافة مقترحاتهم،والاستفادة من الأفكار والحلول العملية الناتجة عن مناقشاتهم من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن وجود المجلس يمثل إضافة مهمة للحياة النيابية في مصر، ويسهم في إثراء التجربة التشريعية، من خلال إتاحة مزيد من الدراسة والتعمق في مشروعات القوانين قبل إقرارها، بما يعزز أسس الديمقراطية ويكفل الحقوق والحريات العامة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة مشاركة النواب فى وضع مشروعات الخطة الإستثمارية السنوية لتخرج معبرة عن الإحتياجات الفعلية للمواطنين.

الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف أحياء ومناطق العاصمة

واستعرض محافظ القاهرة، خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف أحياء ومناطق العاصمة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا برفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار خطة شاملة تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على هوية القاهرة.

واضاف محافظ القاهرة أنه جاري العمل على استحداث إدارة جديدة لاستشراف المستقبل والتنبؤ بالتحديات، ووضع الخطط.

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة باحتياجات المواطنين في دوائرهم خاصة إزالة الإشغالات، ورفع مستوى النظافة، ورصف الشوارع، ومعالجة مشكلات الصرف الصحى، والكلاب الضالة، وتوصيل المرافق.

